£Ô£Â£Ó¤¬¥µ¥ó¥¸¥ã¥ÝÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¶â»Ò·ÃÈþ»áÈ¯¸À¤Ø¤Î¸íÊóÆ»¤ò¼Õºá
¡¡£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢£¶Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼£Ö£Ô£Ò¤Ç¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤¬¡Ö£±£°·î£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÀÐÇË¿·Æâ³Õ¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ö£Ô£Ò¤Ç¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡££¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¶â»Ò»á¤Ë»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶â»Ò»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤â·ë¹½¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£¤Þ¤Ç°ìÀ¯¼£²È¤Ç¸À¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÕÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¸À¤¤²á¤®¤ÆÆâ³ÕÉÔ°ìÃ×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÍ×Ãí°Õ¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£»°¸¶»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¼¾åÀ¿°ìÏºÁíÌ³Áê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂ¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢»°¸¶Âç¿Ã¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤È¼Õ¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÍ¤Ó¤·¤ÆÄûÀµ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¡¡