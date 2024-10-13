¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡ÙÂè2ÏÃ¡¡¡ÈÊÕ¸«ÏÂÍº¡ÉÇë¸¶À»¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡¡½é²óÊüÁ÷¸å¤ËÁá¤¯¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¡¡»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ËÜÆü22»þ¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Âè2ÏÃ¤Ë¤Ï½é²óÊüÁ÷¸å¤ËÁá¤¯¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Çë¸¶À»¿Í±é¤¸¤ëÊÕ¸«ÏÂÍº¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÌÀ¼£´ü¤Î¥Ë¥·¥óµù¾ì¤ä¾®Ã®¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Èßê¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯»à¤ËºÝ¤òµá¤á¤ëÃË¡ÉÊÕ¸«ÏÂÍº¡ÊÇë¸¶À»¿Í¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ëËÁ¸±³è·à¤À¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤Ë°ú¤Â³¤»³ºê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢úË½ÓÂÀÏº¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¾¡Ìð¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡¢ÂçÊýÈå¼Ó»Ò¡¢°æ±º¿·¡¢¤½¤·¤Æ¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÏÃÓÆâÇîÇ·¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢ºù°æ¥æ¥¡¢±öÌî±Íµ×¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡Àè½µÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Á´9ÏÃ¤ÇÉÁ¤¯ÁÔÂç¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï´¿´î¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü22»þ¤«¤é¤ÏÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆóÉÓ¤Î»ÉÀÄ¿ÍÈé¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë»ÉÀÄ¼ü¿Í¤Î¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¾®Ã®¤Î¥Ë¥·¥óµù¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¡£µù¾ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¿ù¸µ¡¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢ÇòÀÐ¡ÊÌðËÜ¡Ë¤ÈÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼ü¿Í¤òÁÜ¤·»Ï¤á¤ë¡£Ê¹¤¹þ¤ß¤ÎºÇÃæ¡¢²¹ç¤Ç³¤¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µù»Õ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿ù¸µ¤Ï¡¢°ìÌÜ»¶¤Ë½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Îµù»Õ¤³¤½¤¬ÁÜ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¿ÃË¤À¤È¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤º¡Ä¡£ÅÚÊý¡Ê´Ü¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢»ÉÀÄ¤ò½¸¤á¤ë²èºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Èßê¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯»à¤ËºÝ¤òµá¤á¤ëÃË¡ÉÊÕ¸«ÏÂÍº¡ÊÇë¸¶À»¿Í¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Èßê¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯»à¤ËºÝ¤òµá¤á¤ëÃË¡ÉÊÕ¸«ÏÂÍº¡ÊÇë¸¶À»¿Í¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤ÊÕ¸«ÏÂÍº¡£Âè1ÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÊÕ¸«¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Áá¤¯¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£Í½¹ð±ÇÁü¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¸¶ºî¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿»ÉÀÄ¼ü¿Í¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¾®Ã®¤Î¥Ë¥·¥óµù¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¿ù¸µ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ë¥·¥óµù¤Î¤¿¤á¤Ë¸Û¤ï¤ì¤ÆÆ¯¤¯¡È¥ä¥ó½°¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÈà¤È½Ð²ñ¤¦¡£°ì¸«¡¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¤ÊÕ¸«¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌ¿¤òßê¤á¤«¤»¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î´êË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´êË¾¤òÊú¤¡¢µ¬³Ê³°¤ÎË½Áö¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¯¤»¼Ô¤¾¤í¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïßê¤á¤¤òÊü¤ÄÊÕ¸«¤È¤¤¤¦ÃË¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢Çë¸¶¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¡¢¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ë¥·¥óµù¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£µù¤Ë»È¤¦ÌÚÁ¥¤ä¥Ë¥·¥ó¤ò±¿¤Ö¥â¥Ã¥³¡ÊÌÚÀ½¤ÎÇØÉé¤¤È¢¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿È·ç¤¥Ë¥·¥ó¤äÇô¶Ì¡Ê¥Ë¥·¥ó¤ÎÌý¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥«¥¹¤ò¸Ç¤á¤¿¤â¤Î¡Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¼êºî¤ê¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾®Ã®¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤â¡¢·úÊª¤Î³°´Ñ¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÁõ¾þ¤ò²Ã¤¨¤Æ»þÂå´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È8ÁÈ¤¬³ÆÏÃ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂè2ÏÃ¤Ï¡¢[Alexandros]¤Î¿·¶Ê¡Ö¥æ¥ê¥¦¥¹¡×¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî¾åÍÎÊ¿¡ÊVo¡õG¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥í¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤¬¤ä¤Ã¤È´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢°ëÉô´²Ç·¡ÊB¡õCho¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌÜÅª¤ÎÃæ¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²áµî¤ä»×ÏÇ¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ´¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡Ù¡ÊÁ´9ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£Âè1ÏÃ¤ÏWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢WOWOW¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Èßê¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯»à¤ËºÝ¤òµá¤á¤ëÃË¡ÉÊÕ¸«ÏÂÍº¡ÊÇë¸¶À»¿Í¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ÃÆ¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Áê¤Þ¤ß¤¨¤ëËÁ¸±³è·à¤À¡£
¡¡Àè½µÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Á´9ÏÃ¤ÇÉÁ¤¯ÁÔÂç¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï´¿´î¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü22»þ¤«¤é¤ÏÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆóÉÓ¤Î»ÉÀÄ¿ÍÈé¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡¤Ê¤ë»ÉÀÄ¼ü¿Í¤Î¾ðÊó¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¾®Ã®¤Î¥Ë¥·¥óµù¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¡£µù¾ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¿ù¸µ¡¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢ÇòÀÐ¡ÊÌðËÜ¡Ë¤ÈÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¼ü¿Í¤òÁÜ¤·»Ï¤á¤ë¡£Ê¹¤¹þ¤ß¤ÎºÇÃæ¡¢²¹ç¤Ç³¤¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µù»Õ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¿ù¸µ¤Ï¡¢°ìÌÜ»¶¤Ë½õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤Îµù»Õ¤³¤½¤¬ÁÜ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¿ÃË¤À¤È¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤º¡Ä¡£ÅÚÊý¡Ê´Ü¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢»ÉÀÄ¤ò½¸¤á¤ë²èºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Èßê¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯»à¤ËºÝ¤òµá¤á¤ëÃË¡ÉÊÕ¸«ÏÂÍº¡ÊÇë¸¶À»¿Í¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì
¡¡Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Èßê¡Ê¤¤é¡Ë¤á¤¯»à¤ËºÝ¤òµá¤á¤ëÃË¡ÉÊÕ¸«ÏÂÍº¡ÊÇë¸¶À»¿Í¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤èÅÐ¾ì¡£¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤ÊÕ¸«ÏÂÍº¡£Âè1ÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡ÖÊÕ¸«¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Áá¤¯¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£Í½¹ð±ÇÁü¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¸¶ºî¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿»ÉÀÄ¼ü¿Í¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¾®Ã®¤Î¥Ë¥·¥óµù¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¿ù¸µ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ë¥·¥óµù¤Î¤¿¤á¤Ë¸Û¤ï¤ì¤ÆÆ¯¤¯¡È¥ä¥ó½°¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ëÈà¤È½Ð²ñ¤¦¡£°ì¸«¡¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¤ÊÕ¸«¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÌ¿¤òßê¤á¤«¤»¤Æ»à¤Ë¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î´êË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´êË¾¤òÊú¤¡¢µ¬³Ê³°¤ÎË½Áö¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¯¤»¼Ô¤¾¤í¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïßê¤á¤¤òÊü¤ÄÊÕ¸«¤È¤¤¤¦ÃË¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢Çë¸¶¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¡¢¾Ú¸À¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ë¥·¥óµù¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£µù¤Ë»È¤¦ÌÚÁ¥¤ä¥Ë¥·¥ó¤ò±¿¤Ö¥â¥Ã¥³¡ÊÌÚÀ½¤ÎÇØÉé¤¤È¢¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿È·ç¤¥Ë¥·¥ó¤äÇô¶Ì¡Ê¥Ë¥·¥ó¤ÎÌý¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥«¥¹¤ò¸Ç¤á¤¿¤â¤Î¡Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¼êºî¤ê¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾®Ã®¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤â¡¢·úÊª¤Î³°´Ñ¤Ë¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÁõ¾þ¤ò²Ã¤¨¤Æ»þÂå´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È8ÁÈ¤¬³ÆÏÃ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÂè2ÏÃ¤Ï¡¢[Alexandros]¤Î¿·¶Ê¡Ö¥æ¥ê¥¦¥¹¡×¡£³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀî¾åÍÎÊ¿¡ÊVo¡õG¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥í¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤¬¤ä¤Ã¤È´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¢°ëÉô´²Ç·¡ÊB¡õCho¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ï¡¢°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌÜÅª¤ÎÃæ¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²áµî¤ä»×ÏÇ¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤ÆÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ´¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡½¡Ù¡ÊÁ´9ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË22»þÆÈÀêÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£Âè1ÏÃ¤ÏWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢WOWOW¸ø¼°YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¢¨»³ºê¸¿Í¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
¢¨¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡£