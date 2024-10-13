¡Ö¿´¤òÀÞ¤é¤ì¤¿¡×¡¡À¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬Ç§¤á¤ëüþ¤¹¤´¤¤üþ¤È´¶¤¸¤¿¡ÖÆüËÜ¿ÍÅê¼ê3¿Í¡×¤ÎÌ¾Á°¤È¤Ï
À¶¸¶»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢ÄÌ»»525ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ÊC)Getty Images
¡¡À¾Éð¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÄÌ»»525ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿À¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬11Æü¤Ë¡ÖTver¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ªon¡¡TVer¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¿´¤òÀÞ¤é¤ì¤¿¡×Åê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅìµþÏ»Âç³ØÁªÈ´¤Î4ÈÖ¡¦À¶¸¶Àµ¸ã¤¬¥×¥íÁª¼ê¤«¤éÊü¤Ã¤¿2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏPL³Ø±à¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÌîÂ¼¹°¼ù»á¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£µå³¦¶þ»Ø¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿À¶¸¶»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÐÀï¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤¿Åê¼ê¤ò3¿Íµó¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÐ·è¤·¤¿Ãæ¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ï¥Þ¤ÎÂçËâ¿À¡É¤Ç¡¢¸òÎ®¤â¿¼¤¤º´¡¹ÌÚ¼ç¹À»á¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÌîÌÐ±ÑÍº»á¤ÎÌ¾Á°¤òÎóµó¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖºÇ¸å¡¢ËÍ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ£Àî¤¯¤ó¡×¤Èºå¿À¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Æ£Àîµå»ù»á¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î3¿Í¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤«¤Ë¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¾¾ºäÂçÊå»á¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤ò¤¢¤²¤¿º´¡¹ÌÚ»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆ±´ü¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Æ±»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤È¤¤ÏÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ£Àî»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂåÌ¾»ì¤Î¡È²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡É¤Ëµð¿Í»þÂå¤Ë¼ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìËÜ¤ÇÁ´¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡¢Â®µåÇÉ¤Ë¶¯¤¤¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¿´¤òÀÞ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµð¿Í¤Ç4ÈÖ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£ËÍ¤âË½¸ÀÅÇ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆ£ÀîÅê¼ê¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ£Àî»á¤ÎÄ¾µå¤ÎÀ¨¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅê¤²¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ë¾å¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Î²¼¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÂ®ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤°ÒÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤«¤¹¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£100¡ó¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£100¡óÄ¾µå¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ£Àî»á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¹äÏÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¯¥ë¡¼¥ó»á¤Î160¥¥í¤ÏÂÇ¤Æ¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£Àî»á¤ÎÄ¾µå¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]