『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 北九州 2024)』が2024年10月12日(土)に西日本総合展示場新館にて開催され、今年6月にデビューしたばかりの4人組ガールズグループ IS:SUEが登場した。

『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

唯一無二のステージとファンサで客席を魅了

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

3人がステージに降り立つと、メンバーの名前をそれぞれ呼ぶ声が。先日RINの活動休止が伝えられたIS:SUEだが、ファンの心配を吹き飛ばすように、いつも通りの強くてスタイリッシュな出立ちだ。1曲目の「CONNECT」で圧倒的なオーラを放ちながらゆっくりとランウェイを進み、サイドステージではキレキレのダンスを見せつけた。

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

今回が九州初上陸となったようで、メンバーのYUUKIは「北九州のみんなが最高やけん、めっちゃしあわせっちゃ!」と北九州の言葉をマネて挨拶をすると、客席から大歓声がわき上がり、リーダーのNANOも「すごい…!」と感動の面持ち。

続いて「デビュー曲の『CONNECT』、お楽しみいただけましたか?」とたずねてファンとの交流を楽しむNANO。RINOは「ケータリングをたくさん食べさせていただきました。カナッペとか…。時間があれば永遠に食べていたいくらいご飯がおいしい!」と絶賛した。

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

続いての楽曲「STATIC」はRINOがYUUKIの膝枕で寝ている…というインパクトあるフォーメーションから始まるナンバー。そのままクルクルとさまざまなフォーメーションに変容し、クオリティの高いダンスを楽しめる1曲。デビューに向けたオーディションを乗り越えてきた、抜群のオーラと実力による自信が滲み出るようなパフォーマンスだった。

唯一無二のステージと、愛あふれるファンサが詰め込まれたステージ。「あっという間でしたが絶対にまた私たちとお会いしましょう!」というNANOの言葉、そして口々に「ありがとう!」と言って投げキッスをするなど、最後までファンとの交流を楽しんだ3人だった。

圧倒的存在感の“異種”なガールズグループ

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

IS:SUE(イッシュ)はNANO、RINO、YUUKI、RINによる4人組ガールズグループ。公式ファンネームはREBORN(リボン)。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」のファイナリスト4名によって結成され、2024年6月19日にグループ名と同じタイトルがつけられた1stシングル「IS:SUE」でデビュー。11月13日には2ndシングル「Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~」をリリース予定。誰にも媚びないクールかつスタイリッシュな存在感で“異種”な魅力を放つIS:SUEを、これからも要チェック!

テーマは“Renew(リニュー)”

TGC北九州は、これまでの歴史を継承しながらもとどまることなく、次の時代に向けて共催の北九州市、福岡県とともに進化し続けていく。

そして、TGC北九州を通して、北九州市の「サステナブル」な取り組みや、福岡県が推進する、「⼈の健康」「動物の健康」「環境の健全性」を⼀つの健康と捉え、⼀体的に守っていくという考え⽅「ワンヘルス(One Health)」のメッセージを発信し、北九州市民の皆様をはじめ、次世代を担う全国の若者たちが環境・社会への意識を“Renew”し、持続可能なみらいについて考える「きっかけ」となるような開催を目指すとともに、北九州市、福岡県の新たな魅力や価値を創出・再発見し、余すことなく全国、そして世界に向けて発信していく。

今回のキービジュアルは、POP ART、美人画、80s〜90s、映画、COFFEE、音楽など、自らが影響を受けた様々なカルチャーで構成されたグラフィック表現で人気を博すイラストレーターで、福岡県を拠点に活動しているABEchanが描き下ろし、北九州市、福岡県が目指す、人と動物の健康および健全な環境が調和した、持続可能なみらいが描かれている。

