Æ°Êª°¦¸î¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÈþËâ½÷¤¬²È°û¤ßÃÌµÁ
¡¡Æ°Êª°¦¸î¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÈþËâ½÷¤¿¤Á¡£É®Æ¬¤Ï¡¢º£¤äÀ¯¼£²È¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëT¤À¤í¤¦¡£T¤Ï2014Ç¯¤Ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤òÀßÎ©¡¢¸¤Ç¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼´¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊT¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤ÎS¤ÈK¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹3¿Í¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¤¬Æ±¤¸¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡£ÆÈ¿È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·î¤Ë¿ô²ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç½¸¤Þ¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢S¤Ï¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤ÎÆ±À³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢K¤âÆÈÎ©¤·ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡¢T¤â·ëº§¡¢½Ð»º¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÎÃç¤Î¤è¤µ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£T¤¬·ëº§¤·¤¿ºÝ¡¢S¤âK¤â½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¹¤é½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£K¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡ØÆÃ¤ËÍ§Ã£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£S¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£T¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢½Ð»º¡¢°é»ù¤ËË»¤·¤¤¤Î¤ÇÆÈ¿È»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Â¾¤ËÇÐÍ¥¤ÎA¤äK¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎR¤Ê¤É¤â¡¢ºâÃÄË¡¿Í¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°Êª°¦¸î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·ÝÇ½³¦¥Ù¥Æ¥é¥óà¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¹çá¤Ë¡¢ºÇ¶á°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢°¦¸¤¡¢°¦Ç¤ÎÏÃÂê¤ÇSNS¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎI¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤·¤í¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¹ëÅ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ÎI¤ÎSNS¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎU¤À¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢
¡ÖI¤â¡¢¤«¤Ê¤ê°ÊÁ°¤«¤éÆ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£U¤È¤Ï¡¢Æ°Êª°¦¸î¤Î³èÆ°¤ä´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤Ï²È°û¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡I¤ÈU¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¹ç¤Ë»Ò¶¡¤È¥Ú¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬T¤À¤½¤¦¤Ê¡£
¡ÖI¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆ°Êª°¦¸î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¤Ë¡¢T¤ÎºâÃÄ¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£U¤ÈI¤Ï¡¢¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤âÂ¿¤¯¡¢°Õ³°¤ÈÏÃ¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¡£¤Þ¤¿U¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢10·î¤«¤éMC¤òÌ³¤á¤ë´§¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£¥Í¥¿¤â°·¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿ÍÌ®¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤´Ø·¸¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¼«Âð¤â¹Ô¤Íè¤¹¤ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿T¤ÈS¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÆ°Êª°¦¸î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£