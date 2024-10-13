¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Ë¤Ï6ÉôÌç¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Êasamin¡¿PIXTA¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÈ¯É½¤¬¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Î¼óÅÔ¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î10·î7Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎãÇ¯¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬»þ¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£

¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï1100Ëü¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥¯¥íー¥Ê¡ÊÌó1²¯5700Ëü±ß¡Ë¤Î¾Þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¾Þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇÅù¤Î°·¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÀÇ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹õÂíÂÙ²ðÀÇÍý»Î¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥°¥é¥ó¥µー¥º¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£

¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¾Þ¶â¤Ë¤«¤«¤ë¡ÖÀÇ¶â¡×¤Î³Û

¤½¤â¤½¤â¡¢¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¾Þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇÅù¤ÎÀÇ¶â¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

¹õÂíÂÙ²ðÀÇÍý»Î¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥°¥é¥ó¥µー¥ºÄó¶¡¡Ë

¹õÂíÀÇÍý»Î¡§¡Ö¤Þ¤º¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÈÌ¤Ë¡¢¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤È¤¤¤¦¤È¡ØÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊªÍý³Ø¾Þ¡Ù¡Ø²½³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊ¸³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊ¿ÏÂ¾Þ¡Ù¡Ø·ÐºÑ³Ø¾Þ¡Ù¤Î6¼ïÎà¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡ØÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊªÍý³Ø¾Þ¡Ù¡Ø²½³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊ¸³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊ¿ÏÂ¾Þ¡Ù¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø·ÐºÑ³Ø¾Þ¡Ù¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÅµ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø·ÐºÑ³Ø¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢½êÆÀÀÇ¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×

¤Ç¤Ï¡¢¥Îー¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤Î¾Þ¶â1²¯5700Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î½êÆÀÀÇ¤Î¶â³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£

¹õÂíÀÇÍý»Î¡§¡ÖÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ï¡¢½êÆÀ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Îー¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤Î¾Þ¶â¤Ï¡¢½êÆÀÀÇË¡¾å¡¢¡Ø°ì»þ½êÆÀ¡Ù¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡Ê½êÆÀÀÇË¡34¾ò1¹à¡Ë¡£

°ì»þ½êÆÀ¤Ï¡Ø°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÐ²ÁÀ­¤¬¤Ê¤¤½êÆÀ¡Ù¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¾Þ¶â¤Ï¼õ¾Þ¤·¤¿¤È¤­¤À¤±¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ø°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¡Ù¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÊó½·Åù¤ÎÂÐ²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ØÂÐ²ÁÀ­¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£

°ì»þ½êÆÀ¤Î·×»»ÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

¡Ê¼ýÆþ¶â³Û－¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë»Ù½Ð¤·¤¿¶â³Û－50Ëü±ß¡Ë¡ß2Ê¬¤Î1

¥Îー¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤Î¾Þ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø»Ù½Ð¤·¤¿¶â³Û¡Ù¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Þ¶â³Û¤Î1100Ëü¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¦¥¯¥íー¥Ê¤ò1²¯5700Ëü±ß¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢½êÆÀ¤Î¶â³Û¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

¡Ê1²¯5700Ëü±ß－50Ëü±ß¡Ë¡ß2Ê¬¤Î1¡á7825Ëü±ß

½êÆÀÀÇ¤Î³Û¤Ï¡¢¤³¤Î¶â³Û¤ÈÂ¾¤Î½êÆÀ¤ò¹ç·×¤·¡¢¤½¤ì¤ËÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤Æ·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¶â³Û¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ø´ðÁÃ¹µ½ü¡Ù¤Î³Û¤Ï0±ß¤Ç¤¹¡£

²¾¤ËÂ¾¤Î½êÆÀ¤¬¥¼¥í¤È¤¹¤ë¤È¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¶â³Û¤¬7825Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï45%¡Ê¹µ½ü³Û479Ëü6,000±ß¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Î³Û¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

7825Ëü±ß¡ß45%－479Ëü6,000±ß¡á3041Ëü6500±ß

·ÐºÑ³Ø¾Þ¤À¤±¤¬¡Ö²ÝÀÇÂÐ¾Ý¡×¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³

¤Ê¤¼¡¢·ÐºÑ³Ø¾Þ¤À¤±¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹õÂíÀÇÍý»Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£

·ÐºÑ³Ø¾Þ¤ÎÁª¹Í¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó²¦Î©¥¢¥«¥Ç¥ßー¡ÊPixta_author¡¿PIXTA¡Ë

¹õÂíÀÇÍý»Î¡§¡Ö½êÆÀÀÇË¡¤Îµ¬Äê¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¥Îー¥Ù¥ë´ð¶â¤«¤é¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤È¤·¤Æ¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¶âÉÊ¡Ù¤òÈó²ÝÀÇ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½êÆÀÀÇË¡9¾ò13¹æ¥Û¡Ë¡£

¥Îー¥Ù¥ë´ð¶â¤Ï¡¢¥Îー¥Ù¥ëºâÃÄ¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ë´ð¶â¤Ç¤¹¡£¥Îー¥Ù¥ëºâÃÄ¤Ï¥Îー¥Ù¥ë¤Î°ä¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊªÍý³Ø¾Þ¡Ù¡Ø²½³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊ¸³Ø¾Þ¡Ù¡ØÊ¿ÏÂ¾Þ¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø·ÐºÑ³Ø¾Þ¡Ù¤Ï¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¹ñÎ©¶ä¹Ô¤¬ÁÏÀß¤·¡¢1969Ç¯¤«¤é¼ø¾Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Áª¹Í¤Ï¡ØÊªÍý³Ø¾Þ¡Ù¡Ø²½³Ø¾Þ¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó²¦Î©¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÉñÆ§²ñ¤äÈÕ¤µ¤ó²ñ¤âÂ¾¤Î¾Þ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾Þ¶â¤Î³Û¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡£

¤ï¤¬¹ñ¤Ç¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¤Î¾Þ¶â¤¬Èó²ÝÀÇ°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢1949Ç¯¤ËÅòÀî½¨¼ùÇî»Î¤¬¡ØÊªÍý³Ø¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤Î¾Þ¶â¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤Ù¤­¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬µ¯¤­¡¢µÞ¤­¤ç¡¢½êÆÀÀÇË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ø·ÐºÑ³Ø¾Þ¡Ù¤ÏÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø·ÐºÑ³Ø¾Þ¡Ù¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈó²ÝÀÇ¤ÎÆÃÅµ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×

¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ»þ¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤À¤Ã¤¿¼õ¾Þ¼Ô¡ÊÆüËÜ¤ÎÀÇÀ©¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¡Ë¤Ï2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹ç·×¤¬25Ì¾¡£Á´6¾Þ¤Î¤¦¤Á¼õ¾Þ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ø·ÐºÑ³Ø¾Þ¡Ù¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸å¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾Þ¶â¤òÈó²ÝÀÇ°·¤¤¤Ë¤¹¤Ù¤­¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬µ¯¤­¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£