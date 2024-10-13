¼ó°ÌÂÇ¼Ô½õ¤Ã¿Í¤¬µ®½Å¤Ê°ìÂÇ¡ª¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÎÂÇ·â¤Ë¿Î»ÖÉÒµ×»á¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ºÅê¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡DeNA¤¬ºå¿À¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤ÎDeNA¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤ò¹¶¤á¡¢1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é·¬¸¶¾»Ö¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£7²ó¤Ë¤Ï¡¢ËÒ½¨¸ç¤Èº´Ìî·ÃÂÀ¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ÎÅì¹î¼ù¤¬4²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï5¿Í¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê3¡Ý1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡ÖÀÐ°æ¤â¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹Åê¤²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¸«»ö¤È¸À¤¨¤Ð¸«»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦ÂÇ¤¿¤ìÊý¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤¤¤Î»Ä¤ëÂÇ¤¿¤ìÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Ç¤É¤Ã¤«¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¤Ê¤é¡¢Âª¤¨¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£ÀÐ°æ¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤1µå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸µÅê¼êÌÜÀþ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤ËÃåÌÜ¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¿Î»ÖÉÒµ×»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ºÅê¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì·ë¹½Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¹â¤á¡¢ÀÐ°æ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤ë¤À¤±¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢µ»¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Î2ÂÇÀÊ¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¤Í¡¢¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÏÌ²¤é¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Èºå¿À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾å¤ò¹Ô¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤ÎÎÏÎÌ¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ï¥Þ¤Î4ÈÖ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡DeNAÂÇÀþ¤Ï3²ó¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤ò¹¶¤á¡¢1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é·¬¸¶¾»Ö¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£7²ó¤Ë¤Ï¡¢ËÒ½¨¸ç¤Èº´Ìî·ÃÂÀ¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤é¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤ÎÅì¹î¼ù¤¬4²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï5¿Í¤Î¥ê¥ì¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê3¡Ý1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤Î¿Î»ÖÉÒµ×»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¼ºÅê¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì·ë¹½Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î¹â¤á¡¢ÀÐ°æ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤ë¤À¤±¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢µ»¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Î2ÂÇÀÊ¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¤Í¡¢¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÏÌ²¤é¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤Èºå¿À¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾å¤ò¹Ô¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤ÎÎÏÎÌ¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ï¥Þ¤Î4ÈÖ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù