»°Ã«¹¬´î»á¡Ö¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×Â¼¾å½Õ¼ù»á¤á¤°¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾ÞÊóÆ»¤Ëµ¿Ìä¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤¬»ý¤Á¾å¤²¤Æ¡Ä¡×
µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¡Ê63¡Ë¤¬13Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÎãÇ¯¡¢ºî²È¤ÎÂ¼¾å½Õ¼ù»á¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤Î¼õ¾ÞÍÌµ¤ÎÏÃÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¡¢ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¡ÊÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç»°Ã«»á¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢º£Ç¯¤âÂ¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Øº£Ç¯¼è¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤ï¤ê¤¬»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Ç¡¢¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÂ¼¾å»á¤òµ¤¸¯¤¦ÍÍ»Ò¤â¡£¡Ö¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ËÍ¤À¤Ã¤Æ¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤Ý¤¯¼«µÔ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ä¸«¤òÅ¸³«¤·¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤â¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡£