¸«¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î"¼Ò²ñÉüµ¢"¤Ï¥à¥ê¡ÄŽ¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»ÒŽ£Ž¢¼«Âð¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë»ÒŽ£¤¬ÆüËÜÃæ¤ËÁý¤¨¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹âßÀÀµ¿¡¢¿ù±º¹§Àë¡Ø¤â¤¦Çº¤Þ¤Ê¤¤¡ªÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î9³ä¤Ï²ò·è¤Ç¤¤ë¡Ù¡Ê¼ÂÌ³¶µ°é½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£10Ç¯°Ê¾å¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ç¤â¼Ò²ñÉüµ¢¤Ï²ÄÇ½
»Ò¤É¤â¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂê¤ò°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü°ìÆüÃæ²È¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ð¤ìÊª¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäË¾¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¤Ë¡¢»ä¤Ï39Ç¯´Ö¤Ç1Ëü¿Í°Ê¾å¤òÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿¤ê¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Ç¯°Ê¾å¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤«¤é24ºÐ¤Þ¤Ç¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢»ä¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÂ´»Ù±ç²ñ¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÌÌÃÌ¤ò¤·¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯¤«¤±¤ÆÂ´¶È¤·¡¢Ã»Âç¤Ë¿Ê³Ø¡¢Â´¶È¸å¤Ï¸øÌ³°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ëº§¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÎã¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤è¤¦
ÉÔÅÐ¹»¤ÏÇ¯´Ö30Æü°Ê¾åÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ï³°½Ð¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¡ÊÁ°¹Æ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡Ë¤¬6¥«·î°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÈÆâ³ÕÉÜ¤¬ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¡¢1¥«·î¤Ç¤â¿Æ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î½Å¾ÉÅÙ¤ò¿ÞÉ½1¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸³è½¬´·¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1¥«·î°ÊÆâ¤Ê¤é¤Ð¼«Á³¤Ë³Ø¹»¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¾õÂÖ¤¬6¥«·î°Ê¾å¤À¤È¤Ò¤¤³¤â¤ê¤È¤¤¤¦Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸£¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï1¥«·î¤Ç¤â¿Æ»Ò´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¼«¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸£¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤È²ñÏÃ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Æ¤È²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê½¬¤¤¤´¤È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¿Æ¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤ä¤Ò¤²¤¬¿¤Ó¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼¼¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÃë´Ö¤Ç¤âÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ë³Ø¹»¤ËÌá¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÅÐ¹»¤Î½é´ü¤ËÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È
ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¿Æ¤ÏÌµÍý¤ä¤ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ËË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Êª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼¼¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ËÎÏ¤º¤¯¤Ç¹Ô¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼óÈø¤è¤¯¹Ô¤«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Î¾¿Æ¤¬°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÁêÃÌ¤ËºÇ½é¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó°ì¿Í¤À¤±¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Âç»ö¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌäÂê¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î²ÈÄí¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¹Í¤¨Êý¤¬¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¼£¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÊý¿Ë¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÀèÀ¸¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¿Ë¤ÇÉÔÅÐ¹»¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Îµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ò²ò·è¤¹¤ëºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢ºÇ½é¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ËÜµ¤¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ï¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤ÇÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤ËÜµ¤¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¸«¼é¤ë´ü¸Â¡×¤ò·è¤á¤ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¼«Á³¤Ë³Ø¹»¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¢°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Æ»Ò¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô¤Î²ðÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ü¸Â¤ò·è¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¥«·îÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²á¤®¤¿¤é¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡¢3¥«·î·Ð¤Ã¤Æ¤â³Ø¹»¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Ì±´Ö¤ÎÀìÌç¤Îµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ü¸Â¤ÈÊý¿Ë¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÉ×ÉØ¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë´ü´Ö¤¬Ã»¤±¤ì¤Ð¡¢¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤âÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1¥«·î¤«¤é¿ô¥«·î¤Ê¤é¡¢³ä¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬Ä¹°ú¤±¤ÐÄ¹°ú¤¯¤Û¤É¡¢¸µ¤ËÌá¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Ã±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ÎÂÐ½è¤¬´Î¿´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÅÐ¹»¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×
Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¡¢¤½¤ì¤è¤ê¾å¤Î20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¹âÂ´»Ù±ç²ñ¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤êÍ½ËÉ¶¨²ñ¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡¡¼«Î§¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë
¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡¡¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤¹¤ë
½çÈÖ¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢9³ä¤¬Î©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤Þ¤ê13ºÐ¤Ç¤â15ºÐ¤Ç¤â18ºÐ¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°ú¤½Ð¤·²°¡×¤ÏÀäÂÐNG
ÉÔÅÐ¹»¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡´Ø¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òÆ¯¤¯¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£¼«Î©»Ù±ç¤ò¤¦¤¿¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°ú¤½Ð¤·²°¡×¤Ç¤¹¡£
Ë¡³°¤ÊÎÁ¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Î©¤ÁÄ¾¤é¤»¤ë¤È¾Î¤·¤ÆËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÌµ»ë¤·¤Æ¶¯°ú¤Ë³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¤ê¡¢´Æ¶Ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë´í¸±¤Ê¶È¼Ô¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤êÇÔÁÊ¤·¤¿¶È¼Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤è¤¯¤è¤¯¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¸«Äê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦»ØÄêÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤êÃÏ°è»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡¢Á´¹ñ¤Î¤Ò¤¤³¤â¤ê»Ù±çµ¡´Ø¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¹âÂ´»Ù±ç²ñ¤â¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¼«¼£ÂÎ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÅ¬±þ»ØÆ³¶µ¼¼¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤ÏºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤ËÌá¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ3¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â´¶È¸å¤Ï¸øÎ©¤ÎÄê»þÀ©¹â¹»¤äÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÉüµ¢¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿ÆÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤¬ÂçÀÚ
¹â¹»À¸¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¸øÎ©¤ÎÄê»þÀ©¹â¹»¡¢ÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»äÎ©¤Î¹°èÄÌ¿®À©¹â¹»¤ä¤½¤³¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¹»¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄÌ¿®À©¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ÇÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¤É¤Á¤é¤Î»ö¾ð¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤ÁêÃÌµ¡´Ø¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿ÆÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹âÂ´»Ù±ç²ñ¤Ç¤ÏËè·îÊÝ¸î¼Ô²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çº¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¬È¯É½¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Î©¤ÁÄ¾¤ëÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢£³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¡Ö²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¡×
ÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÁêÃÌ¤ÇºÇ½é¤ÎÆñ´Ø¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤½¤ÎÁêÃÌµ¡´Ø¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦ÁêÃÌµ¡´Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤Ï¼«Âð¤òË¬Ìä¤ò¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È½ù¡¹¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤òÂ¥¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¹»¤Ê¤É¤Îµï¾ì½ê¤ËËèÆüÄÌ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ù±ç¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁêÃÌµ¡´Ø¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤Ï¡¢´ðËÜ¤Ï½µ1²ó¡¢Æ±¤¸ÍËÆü¤ÎÆ±¤¸»þ´Ö¤ËË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½µ2¡Á3²ó¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤Ç¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¼Ð¤á¾å¤Î´Ø·¸¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ô²óË¬Ìä¤·¤¿¸å¡¢»Ò¤É¤â¤Î·Ù²ü¿´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÇÛ¤ÎÀèÀ¸¤äÁêÃÌ°÷¤¬¤¤¤¯¤éË¬Ìä¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤ÏÃÛ¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤¬¿´¤ò³«¤¯¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤«¾¯¤·¾å¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Åö²ñ¤Î³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥Þ¥ó¥¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿ô²ó¤ÎË¬Ìä¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤«¤ËÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀµ¤¹¤«
¹âÂ´»Ù±ç²ñ¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤êÍ½ËÉ¶¨²ñ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×1¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×1¤Ï¡¢¼¡¤Î½çÈÖ¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆó¿Í¤ÇË¬Ìä¡¢¤½¤Î¸å°ì¿Í¤ÇË¬Ìä
¢
¿È¤Ê¤ê¤òÀ°¤¨¤ë
¤ªÉ÷Ï¤¡¢»õËá¤¡¢¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤Ê¤É
¢
³°½Ð¤òÂ¥¤¹
½µ1²ó¤Ç¤â²È¤«¤é½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¢
Âç¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë
º£¸å¤ÎÄÌ³ØÀè¤È¤Ê¤ëµï¾ì½ê¤ÎÂç¿Í¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯
¢
µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è
ÄÌ³Ø¤ò½µ1²ó¤«¤é5²ó¤ØÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯
¢£ºÇ½é¤ÎË¬Ìä¤ÏµñÈÝÈ¿±þ¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë
Ë¬Ìä¤ÎÁ°¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤Ë½½Ê¬¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®°éÎò¤«¤é¼ñÌ£¡¢²È¤Î´Ö¼è¤ê¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£´Ö¼è¤ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬·ù¤¬¤Ã¤ÆÃ¦Áö¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ëü°ì¤Î´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤ÆÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤òÁí¹ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ò·è¤á¡¢ºîÀï¤òÎý¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÎ¾¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ë»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢°§»¢¤ä¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¾Ç¤Ã¤Æ³Ø¹»¤ÎÏÃ¤ä¿ÊÏ©¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤é¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¡¢Ã¦Áö¤¹¤ë¡¢Éô²°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Éô²°¤Î¥É¥¢±Û¤·¤äÉÛÃÄ±Û¤·¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¼ê»æ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÆÃ¤Ë»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµñÈÝÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â°ìÄ¾Àþ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Þ¤¿¤è¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤´Î¾¿Æ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ8¥«·î¤ÎC¤¯¤ó¤Î¥±¡¼¥¹
C·¯¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£
C·¯¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ»äÎ©¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ1¤Î3³Ø´ü¤«¤é½ù¡¹¤Ë·çÀÊ¤¬Áý¤¨¡¢Ãæ2¤Î4·î¤«¤é¤Ï´°Á´¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò1ÆüÃæ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»äÎ©Ãæ¤«¤éÂà³Ø´«¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¸øÎ©Ãæ¤ËÅ¾¹»¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1Æü¤â¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤´Î¾¿Æ¤¬»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÃæ2¤Î11·î¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ8¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸£¤Ç¤·¤¿¡£
¤´Î¾¿Æ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¿¦°÷²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¡¢11·î²¼½Ü¤Ë½é²ó¤Î²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Î¾¿Æ¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤ÊÄñ¹³¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ï¤½¤ï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
Ë¬ÌäÍ½Äê»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢Éô²°¤ÇÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·Æ°¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÛÃÄ±Û¤·¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤ê»¨ÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¢¤ë¤È¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤ó¤ÇÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¡×¤È¤´Î¾¿Æ¤ËÅÜÌÄ¤ê¡¢Âç¹Ó¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¤´Î¾¿Æ¤Ë¤ÏµñÈÝÈ¿±þ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
C·¯¤Ï¤³¤Î¸å¡¢²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤ò¼õ¤±Â³¤±¡¢ºÇ½é¤ÎË¬Ìä¤«¤é8¥«·î¸å¤ÎÃæ3¤Î7·î¤Ë¤ÏÅö²ñ¤Î¶µ¼¼¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¹»¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÅß¤«¤é¤ÏËèÆüÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö²ñ¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Âç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ù±çµ¡´Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤¤¡¢¡Ö¸«¼é¤ê¡×¤òÂ³¤±¤¿²ÈÄí¤ÎËöÏ©
D·¯¤Ï¹â1¤Î1³Ø´ü¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´Î¾¿Æ¤¬Åö²ñ¤ËÁêÃÌ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤«¤éÅö²ñ¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»ä¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃÇ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é6Ç¯¡¢22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¿²¤¿¤¤¤È¤¤Ë¿²¤Æ¡¢µ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤À¤±µ¯¤¤Æ¡¢¤ª¶¡¤¨¤Î¤è¤¦¤Ë3¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¥²¡¼¥à»°Ëæ¤Ç¤¹¡£¤´Î¾¿Æ¤Ï²È¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡´Ø¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÄê¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ö¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤¹¡£
¤ª»¡¤·¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¸«¼é¤ë¤Û¤¦¤¬³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£µñÈÝÈ¿±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÊüÃÖ¡×¤Ç¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤ÎÄ¹´ü²½¤ò½õÄ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸«¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½¡¶µ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë½¡¶µ¤«¤éÊÌ¤Î½¡¶µ¤Ë²þ½¡¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÙ¡Ö¸«¼é¤ë¡×ÇÉ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤¬²¿Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸«¼é¤ë¡×ÇÉ¤Îµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤«¤é15Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢²È¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËË°¤¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð»Ï¤á¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤â¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Ë°¤¤¿¤«¤é¹â¹»¤òºÆ¼õ¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Ò¤òÂ¿¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢iPhone¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢15Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ë¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Î¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ö¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´ü¸Â¤ò·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ÎÁêÃÌµ¡´Ø¤ä³Ø¹»¤Ï¡Ö¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÁêÃÌ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
»ä¤Ï39Ç¯¤Î·Ð¸³¡¢¤Î¤Ù1Ëü¿Í¤òÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ê¤é¤³¤ÎÊýË¡¤¬Å¬ÀÚ¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤ÎË¡Â§¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£100¿Í¤¤¤ì¤Ð100ÄÌ¤ê¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤ÎÇ¯¼ý¤ä½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¡¢À®°éÎò¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
39Ç¯¤Î³èÆ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¼«»¦¤äÉã¿Æ»¦¤·¤Ë»ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¼ê¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤¤³¤â¤ê¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤ÎC·¯¤â´°Á´¤Ë¤Ò¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤«¤é8¥«·î·Ð¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µ¼¼¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¹»¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê8¥«·î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯»Ò¤É¤â¤òÎ©¤ÁÄ¾¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°ÁêÃÌ¤·¤Æ²ÈÄíË¬Ìä»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ö¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤º¤ë¤º¤ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢3Ç¯¤«¤é5Ç¯¤¯¤é¤¤¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Î©¤ÁÄ¾¤é¤»¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½éÆ°¤¬´Î¿´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¿ù±º ¹§Àë¡Ê¤¹¤®¤¦¤é¡¦¤¿¤«¤Î¤Ö¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤êÍ½ËÉ¶¨²ñÍý»öÄ¹
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÇÊÝ·ò¼¼ÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤â¡¢ÍÜ¸î³Ø±à¤ËÈ¾Ç¯´ÖÄÌ¤¤¹îÉþ¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¹»Â´¶È¸å¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¹â¹»ÃæÂà¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò36Ç¯°Ê¾å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤êÍ½ËÉ¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¤Ç¤ÎÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸È½Äê¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤êµÞÁý¡Ù¡¢¡ØÉÔÅÐ¹»¡¦¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Î9³ä¤Ï¼£¤»¤ë¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÉÔÅÐ¹»¡¦°ú¤¤³¤â¤êÍ½ËÉ¶¨²ñÍý»öÄ¹ ¿ù±º ¹§Àë¡Ë