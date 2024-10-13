¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å¿·´ÆÆÄ¡Ö²¶¤¬¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×½©µ¨Îý½¬¤Ç·±¼¨¡¡¡ÖÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¡×¥Õ¥¡¥ó¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼
ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï12Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç½©µ¨Îý½¬¤ò³«»Ï¡£Îý½¬Á°¤Ë¤Ï°æ¾å°ì¼ù¿·´ÆÆÄ¤«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø·±¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ï¤á¤Ë¡Ö²¶¤¬¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È°æ¾å¿·´ÆÆÄ¡£¡Ö¤ä¤ëµ¤¤È¤«¸µµ¤¤È¤«¤ß¤Ê¤®¤ë¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¼Ô¤Ï²¶¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÆ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤â¤¦°ìËç¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò²¶¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤¬¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ç¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÄì¾å¤²¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£²¶¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤òÂ«¤Í¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤º»Ï¤á¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Îý½¬Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë¡£²ù¤·¤¤Îý½¬¤Î»þ¤³¤½Çò¤¤»õ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò²¶¤Ï¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¡È¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ëÎý½¬¤Ï²¶¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÎÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÂçÅçÍÎÊ¿Áª¼ê¤äÍ°°æ½¨¾ÏÁª¼ê¡¢ÃæÅÄæÆÁª¼ê¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Ø¤ò½¸¤á¤¿°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯Îð¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤À¤±¤É¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¥Õ¥ê¡¼Ä´À°¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¡Ö½Õ¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ç¡Ø°æ¾å°ì¼ù ¿·´ÆÆÄ¤¬½©µ¨Îý½¬½éÆü¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ØÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¡Ä¡È11Ê¬14ÉÃ¡É¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤ªÆÏ¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤¬Åê¹Æ¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°æ¾å´ÆÆÄ¡¢Ç®¤¹¤®¤ë¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤·¡¢Ç®¤¯´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇ®¤¤¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£