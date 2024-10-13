ÆüËÜÂåÉ½26ºÐ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡¡²¤½£¤Ç9Àï6È¯¡Ä¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡É¤ËOB´üÂÔ
Á°ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯OB¤Î¥Þ¥«¥Ù¥Ë¡¼»á¤¬¸ÀµÚ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè3Àï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤ò2-0¤Î¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¸åÈ¾18Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁê¼ê¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ³èÌö¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ë26ºÐ¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÀ®Ä¹¶ÊÀþ¡É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç½éÀïÃæ¹ñÀï¡Ê7-0¡Ë¡¢Â³¤¯¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¡Ê5-0¡Ë¤ÈÂçÎÌÆÀÅÀ¤ÇÏ¢¾¡¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤òÍî¤È¤µ¤º¡¢Å¨ÃÏ¤ÇMF³ùÅÄÂçÃÏ¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-0¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ï10Æü¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ç³ùÅÄ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£²÷Â¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¥¹¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤Ç¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤ë¡£ÆÀÅÀ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï9»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç6¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤â¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÁê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Þ¥«¥Ù¥Ë¡¼»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFootball Insider¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥«¥Ù¥Ë¡¼»á¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤À²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±Î½¤ÎFW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥ó¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤¬¡Ê¥¯¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡ËÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡ÊÀµ³Î¤Ê¡Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Åª¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡Ì£Êý¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤éº£°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Þ¥«¥Ù¥Ë¡¼»á¡£ÂåÉ½¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¾²Á¤â½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢Áê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¥Ñ¥¹¤â¿È¤ËÃå¤±¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¡¼ÁªÂò»è¤Ï¹¤¬¤ë¤Ï¤º¡£Á°ÅÄ¤¬º£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë