¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¡¡Ö»Ò¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¤«¤éÀÖÈ±¡õ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡¡·ãÊÑºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Î¥Ó¥¸¥å¡×
¡¡»ÒÌò»þÂå¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âÅ¹Ä¹¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ê23¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³«Ëë¡£Disney¡ØNEWSIES¡ÙThe Broadway Musical¡¡ºòÆü¤ÎµÙ±éÆü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È·à¾ì¤ÎÆüÀ¸·à¾ìÁ°¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÀÖÈ±¤Ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¤òÉÕ¤±¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÒÌò»þÂå¤È¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Æü¤«¤é¤Þ¤¿Lower Manhattan¤Ç¡¡Newsies¤ÈÀ¸¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀÖÈ±»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÀÖÈ±¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤À¤«¤Ã¤³¤¤¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¹¥¤¹¥¤¡×¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¿ÍËÜÅö¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¤Î¡©¡ª¡×¡Ö°ì½ÖÅÄÃæ¼ù¤Ë¸«¤¨¤¿¾Ð¡×¡ÖÅ·ºÍ¤Î¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤âÀÖÈ±¤â¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¡×