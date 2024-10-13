¡áLOVE ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢Ý¯ºä46 ±óÆ£Íý»Ò¡¢Ä¶¤È¤Àë ¿ûÅÄ°¦µ®......¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏÈ¯·¡¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡Ä«¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î10·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¡Ê½µÂØ¤ï¤ê¥ì¥®¥å¥éー¡Ë¤Ë¡áLOVE ¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢Ý¯ºä46¤Î±óÆ£Íý»Ò¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î¿ûÅÄ°¦µ®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢±óÆ£Íý»Ò¡¢¿ûÅÄ°¦µ®¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ðー¡©¡Ë
¡¡²ÐÍËÆü¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÉÔÄê´ü¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¥Ü¥ó¥Ðー¥Þ¥ó¤ÎÂÐÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡È¥Ü¥ó¥Ðー¥Þ¥ó²¦¡É¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤À¡£º£Ç¯1·î10Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¸«»ö¥Ü¥ó¥Ðー¥Þ¥ó²¦¤Ëµ±¤¯¤È¡¢²¦ºÂËÉ±Ò¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤ó¤À5·î1Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤ÈÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿·ë²Ì¡¢ËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥ó¥Ðー¥Þ¥ó¡¢ÀäÂÐ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÀ¹»³¤µ¤ó¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î8Æü¤Î½é²ó¥ì¥®¥å¥éーÅÐ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËâË¡¾¯½÷¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÂçÃ«¡£MC¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ó¥Ðー¥Þ¥ó²¦¤Ë·¯Î×¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÂç³èÌö¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃ«¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÐÍËÆü¤Ï¥Ü¥ó¥Ðー¥Þ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¿·Á¯¤Ç¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¡È¤ß¤ê¤Ë¤ã¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¡Ö¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿²ÐÍËÆü¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡ÙÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¼è¤ê¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ÖÄË¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤«¤é¤ÌÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡áLOVE ¤Î¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øbis¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºß¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ømelady¡Ù¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØRosé Muse¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡ÈåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÆóÏº·Ï¥éー¥á¥ó¤¬Âç¹¥Êª¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¡áLOVE ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ø¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þー¤¹¡ª¡Ù¡ÊMBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Èー¥¯¤âº£¤ÎÈà½÷¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¼Ô¤ÎÀª¤¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åª³Î¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌ©¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÚÍËÆü¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿ûÅÄ¤â¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥éーÅÐ¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¤Î°¦½¥¿©Æ²¡×¤Î¥í¥±VTR¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ýー¥¯¤Ã¤ÆÍÓ¡©¡×¤È¤¤¤¦Å·Á³È¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿6·î¤Ë¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ü¤µ¤ì¤¿¿åÍË¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤òÍÙ¤ê¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡10·î10Æü¤Î¥ì¥®¥å¥éー½éÅÐ¾ì²ó¤Ç¤Ï¡ÖÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸µµ¤¤è¤¯°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ûÅÄ¡£¥í¥±´ë²è¤Î»þ¤Ë¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤«¤é¡Ö¤ª´é¤¬åºÎï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó°ìÇÉ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤ÎËö¤Ã»Ò¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¿ûÅÄ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ªー¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡ßÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¿À¶Ê¥«¥Ðー¤Ç¤·¤çde¥·¥çー!!¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó°éÀ®·×²è feat. ÎÃ³¤¤Ò¤è¤ê¡ÊCV¡§¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¡Ë¡×¤ò¥¥åー¥È¤Ë²Î¾§¤·¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤¬½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥È¥é¥¤¡¢ÀÄ½Õ¡ª¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤ó¤ÊÀ³Ê¤Î°ËÅìÆü¸þ¤ò±é¤¸¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤¿
¡¡¿ûÅÄ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÂçÃ«¤ä±óÆ£¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£·Ð¸³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Å·À¤Î°¦¤µ¤ìÎÏ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿Ý¯ºä46¡£ÁýËÜåºÎÉ¤äÂç¾Â¾½ÊÝ¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Âç¤¤ÊÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢2¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¤òÌ³¤á¤¿ÃæÅèÍ¥·î¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç¿åÍËÆü¤Î¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï±óÆ£¡£º£²ó¤¬½é¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÎÂ¸ºß¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥ïー¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡Ø¤µ¤¯¤é¤Ò¤Ê¤¿¥í¥Ã¥Á¤Î¿¤Ó¤·¤í¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥éーMC¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥°¥ëー¥×²ÃÆþ»þ¤è¤ê¤â¥Èー¥¯¤¬ÈÄ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿±óÆ£¡£Åù¿ÈÂç¤Î¥Èー¥¯¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼Â¤ËÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢Ý¯ºä46¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿°Ê²¼¡¢¡Ø¤½¤³¤µ¤¯¡Ù¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´ë²è¡Ö»°´üÀ¸»ä¤Ã¤Æ²¿¥¥ã¥é¡©¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤ÏÂè1°Ì¤Ë¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¡É¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÊËÜ¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ë¼Â¤Ï»°´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤ÏËö¤Ã»ÒÅª¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ý¯ºä46¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥é¡É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ÎÄÌ²áµ·Îé¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¤À¤¬¡¢±óÆ£¤Ï¡Ø¤½¤³¤µ¤¯¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ò¼«¤éÄó°Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀöÎé¤ò¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Á¼°¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¥Ó¥ê¥Ó¥ê°Ø»Ò¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤ÈÖÁÈ¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¿·¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¨1¡§https://sakurazaka46.com/s/s46/diary/detail/57654
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë