µð¿ÍÀï¸å¤Ë2·³Íî¤Á¢ª»Ø´ø´±¤ËÅÁ¤¨¤¿°úÂà¡¡¥Î¥à¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎË½Ïª¡ÄÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿²ñ¸«
»³ºêÉð»Ê»á¤Ï27Ç¯ÌÜ¤Î2013Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¡Ä¿·¿Í¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿
¡¡¹ë²÷¤Ê¥¢¡¼¥Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿»³ºêÉð»Ê»á¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢2013Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¡£1986Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢³ÚÅ·¤ò·Ð¤ÆºÇ¸å¤ÏÃæÆü¤ËÌá¤Ã¤Æ27Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÁª¼êÀ¸³è¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£2013Ç¯7·î26Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÂåÂÇ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£»î¹ç¸å¤Ë2·³Íî¤Á¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¡¢¹âÌÚ¼éÆ»´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£Àµ¼°È¯É½¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¤³¤È¤Ç¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢7·î29Æü¤Ë²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê»á¤ÏÃæÆüÉüµ¢¸å1Ç¯ÌÜ¤Î2012Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°·è°Õ¤ò¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¡Ö¼¤á¤ë¤Ê¡¢´èÄ¥¤ì¡×¤ÎÀ¼¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢2013Ç¯¤Ï¡Ö·ë²Ì¤¬¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¤á¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥±¥¸¥á¤ò¤Ä¤±¤ëÀþ°ú¤¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤êÀÚ¤ê¡¢³«Ëë1·³¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Ï2ÀïÌÜ¤Î3·î30Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÎÂåÂÇ¡Ê»°¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¡Ë¡£ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ7ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£4·î8Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·üÌ¿¤ËÄ´À°¤·¡¢¸òÎ®Àï³«»Ï¤Î5·î14Æü¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ë2·³Íî¤Á¤·¤¿¤é¡¢°úÂà¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£µ¤Ç÷ËþÅÀ¤Ç1·³¾º³Ê¤·¤¿Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2-3¤Î6²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¤ÆÆ±ÅÀ¤Î»°ÎÝÂÇ¡£5·î17Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2-3¤Î9²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç·àÅª¤ÊÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ÚÅ·Àï¤Ï°ÕÃÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ð¤«¤ê¡¢¡Ê³ÚÅ·´ÆÆÄ¤Î¡ËÀ±Ìî¡ÊÀç°ì¡Ë¤µ¤ó¤ò¸«ÊÖ¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£2011Ç¯¤ËÀ±Ìî´ÆÆÄ¤«¤é¤Î°úÂà´«¹ð¤òµñÈÝ¤·¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÁªÂò¡£ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿°ìÂÇ¤Ï¡¢44ºÐ6¤«·î¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿6·î1Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤«¤éÆóÎÝÂÇ¡£2022Ç¯¤Ë45ºÐ1¤«·î¤ÎÃæÆü¡¦Ê¡Î±¹§²ð³°Ìî¼ê¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹ÆóÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤ò¤È¤¤á¤¯ÂçÃ«¤ÏÅö»þ¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡Ê5²ó3¼ºÅÀ¡Ë¡£¡ÖÂçÃ«¤âµå¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÌ¤½Ï¤Ê»þ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ò¤ç¤í¤Ò¤ç¤í¤Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤¤¤º¤ìµå³¦¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´î¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¡¡¢ÂçÃ«¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¹Ö±é²ñ¤Ç¤¤¤Ä¤â¼«Ëý¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼¹îÌé»á¤¬¹Ö±é¤ÇÏ³¤é¤·¤¿°úÂà¡ÄÁá¤Þ¤Ã¤¿°úÂà²ñ¸«
¡¡¤½¤ó¤Ê·Á¤Ç¸òÎ®Àï¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë³èÌö¤â¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î7·î26Æü¤Îµð¿ÍÀï¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£5²ó¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£»î¹ç¸å¡¢2·³Íî¤Á¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£»³ºê»á¤Ï¹âÌÚ´ÆÆÄ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¡Øº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â2·³¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´À°¤·¤Æ1·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ì¤¬¥±¥¸¥á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹âÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ê3-6¤Ç¡ËÉé¤±¤Æ¡¢¥Á¥ó¥Á¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»³ºê»á¤Ï¾Ð¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞµåÃÄ¤ÎÊý¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø°úÂàÈ¯É½¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¡È·×²è¡É¤ÏÊø¤ì¤¿¡£°úÂà·è°Õ¤«¤é¤ï¤º¤«3Æü¸å¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»³ºê»á¤Ï¾Ð´é¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¸µ³ÚÅ·´ÆÆÄ¤Ç²¸»Õ¤Î¡ËÌîÂ¼¡Ê¹îÌé¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ø¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÌîÂ¼¤µ¤ó¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ö±é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¼Â¤Ï»³ºê¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤ëµ¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ²È¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¤¤äÊÌ¤Ë·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡ØÌîÂ¼¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡È¤¢¤ê¤ã¤¢¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¤«¤é²ñ¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡9·î7Æü¤Ë1·³ºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿10·î5Æü¤ÎºÇ½ªÀï¡ÊDeNAÀï¡¢¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¡¢»°±ºÂçÊåÅê¼ê¤«¤é¸½Ìò¥é¥¹¥È°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÀè¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¤½¤Î2ÂÇÀÊ¤Ç½ª¤ï¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢Ã«ÈË¡Ê¸µ¿®Êá¼ê¡Ë¤È¥Ù¥ó¡ÊÏÂÅÄ°ì¹À³°Ìî¼ê¡Ë¤¬Íè¤Æ¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î»î¹ç¡¢±äÄ¹Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡±äÄ¹10²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤¬¸ø¼°ÀïºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¥ë¥Ø¡¦¥½¡¼¥µÅê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3Ç¯ÌÜ¤Î¥×¥í½éÂÇÀÊ¤Ï1989Ç¯9·î7Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Åç¡Ë¤Ç¡¢ÀîÃ¼½çÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë»°¿¶¡£ºÇ¸å¤â»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¹ë²÷¥¹¥¤¥ó¥°¤Î»³ºê»á¤é¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹11²ó3-4¡£¡Ö¤â¤¦¥Õ¡¼¥Õ¡¼¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤«¤ó¤·¡¢¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤âÀ²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯°úÂà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡°úÂà¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤ÏÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¤«¤é¡Ö¡ÊÅìËÌÂç¿ÌºÒ¤Î¡ËÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤éËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¸¤¤ëÎÏ¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¿´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÖËÍ¤òÀ¸¤ÊÖ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìËÌ¤À¤·¡¢¤½¤Î²¸¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡×¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿µÁÍý¤È¿Í¾ð¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë»³ºê»á¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ê / Shinji Yamaguchi¡Ë