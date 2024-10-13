13日午前3時50分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、城里町、土浦市、茨城古河市、石岡市、下妻市、つくば市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、栃木市、鹿沼市、真岡市、下野市、茂木町、芳賀町、それに壬生町、埼玉県の久喜市と春日部市、千葉県の野田市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

水戸市 笠間市 ひたちなか市

常陸大宮市 城里町 土浦市

茨城古河市 石岡市 下妻市

つくば市 筑西市 坂東市

桜川市



□栃木県

宇都宮市 栃木市 鹿沼市

真岡市 下野市 茂木町

芳賀町 壬生町



□埼玉県

久喜市 春日部市



□千葉県

野田市

■震度2

□茨城県

日立市 常陸太田市 高萩市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 東海村 大子町

結城市 常総市 取手市

牛久市 茨城鹿嶋市 守谷市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 美浦村

阿見町 八千代町 五霞町

境町



□栃木県

足利市 佐野市 小山市

上三川町 益子町 市貝町

野木町 高根沢町 栃木那珂川町

日光市 大田原市 矢板市

塩谷町



□埼玉県

加須市 東松山市 羽生市

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 さいたま岩槻区

川口市 上尾市 越谷市

蕨市 桶川市 八潮市

三郷市 蓮田市 幸手市

吉川市 白岡市 宮代町

杉戸町



□千葉県

市川市 船橋市 松戸市

成田市 習志野市 柏市

流山市 八千代市 鎌ケ谷市

白井市 栄町 芝山町



□福島県

白河市 須賀川市 玉川村



□群馬県

桐生市 館林市 渋川市

板倉町 群馬明和町 千代田町

大泉町 邑楽町



□東京都

東京中野区 東京杉並区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 調布市



□神奈川県

横浜神奈川区

■震度1

□茨城県

北茨城市 龍ケ崎市 潮来市

神栖市 河内町 利根町



□栃木県

栃木さくら市 那須烏山市 那須塩原市

那須町



□埼玉県

熊谷市 行田市 本庄市

鴻巣市 深谷市 滑川町

嵐山町 小川町 吉見町

ときがわ町 埼玉美里町 埼玉神川町

さいたま桜区 川越市 所沢市

狭山市 草加市 戸田市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 北本市 富士見市

坂戸市 伊奈町 埼玉三芳町

毛呂山町 越生町 川島町

松伏町 秩父市 長瀞町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉美浜区 千葉佐倉市

我孫子市 浦安市 四街道市

八街市 印西市 富里市

酒々井町 東金市 旭市

香取市 山武市 神崎町

多古町 長南町 君津市



□福島県

郡山市 二本松市 田村市

福島伊達市 本宮市 川俣町

鏡石町 天栄村 泉崎村

棚倉町 矢祭町 鮫川村

石川町 浅川町 古殿町

小野町 いわき市 福島広野町

楢葉町 川内村 大熊町

双葉町 浪江町 葛尾村

飯舘村 檜枝岐村



□群馬県

前橋市 高崎市 伊勢崎市

太田市 藤岡市 富岡市

みどり市 沼田市 片品村



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京葛飾区 東京江戸川区

武蔵野市 東京府中市 町田市

小金井市 小平市 日野市

国分寺市 狛江市 東大和市

多摩市 稲城市 西東京市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜中区 横浜保土ケ谷区

横浜港北区 横浜旭区 横浜緑区

川崎中原区 川崎多摩区 川崎宮前区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。