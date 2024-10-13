ガシャポン「東海道新幹線～60周年記念～ アソートコレクション」10月第3週より発売！
【東海道新幹線～60周年記念～ アソートコレクション】
10月第3週 発売
価格：1回500円
JR東海承認済
10月第3週 発売
価格：1回500円
バンダイは、ガシャポン「東海道新幹線～60周年記念～ アソートコレクション」を10月第3週に発売する。価格は1回500円。
東海道新幹線の開業60周年を記念して、全11種のアソートコレクションがガシャポンより登場する。A賞には、全両を繋げると0系やN700Sを再現できる車両フィギュアがラインナップ。
B賞は、座席や東海道新幹線弁当などのミニチュアチャーム、C賞には、富士山を背景にした新幹線が映るアクリルスタンドや乗車券のチャームといったアクリルグッズが取り揃えられている。
A賞 0系フィギュア（全12両）
A賞 N700Sフィギュア（全16両）
B賞 ミニチュアチャーム（シンカンセンスゴイカタイアイス）
B賞 ミニチュアチャーム（東海道新幹線弁当）
B賞 ミニチュアチャーム（座席）
B賞 ミニチュアチャーム（制帽）
C賞 アクリルスタンド（パーサー）
C賞 アクリルスタンド（エクスプレスドレッサー）
C賞 アクリルスタンド（富士山×東海道新幹線）
C賞 アクリルチャーム（乗車券）
C賞 アクリルチャーム（駅発車標）
JR東海承認済
JR西日本商品化許諾済
JR-PLUS承認済
新幹線メンテナンス東海(株)許諾済商品
(C)スジャータめいらくグループ
※発売日は流通により前後する場合があります。