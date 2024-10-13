１９０９年：大韓帝国が第１回司法試験を実施



１９６２年：韓国新聞発行人協会（現・韓国新聞協会）創立



１９９０年：盧泰愚（ノ・テウ）大統領が犯罪組織撲滅に向け「犯罪との戦争」を宣言



２０００年：ノーベル賞委員会、金大中（キム・デジュン）大統領をノーベル平和賞受賞者に選定



２００１年：全羅北道・鎮安の竜潭多目的ダムが着工から１１年越しで完工



２００３年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領が国会の施政演説で再信任国民投票を提案



２００６年：国連が潘基文（パン・ギムン）氏を事務総長に選出

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