¤µ¤ó¤Þ¡ÖµÈËÜÇØÉé¤¦¤Î¤ä¤á¤Þ¤¹¡× ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀÆÆ£¿µÆó¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë¿´Ï«¤¢¤ê¤¢¤ê
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£±£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÀÆÆ£¿µÆó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖµÈËÜ¤òÇØÉé¤¤²á¤®¤Æ¤¿¡£ÇØÉé¤¦¤Î¤ä¤á¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È°ÕÌ£¤¢¤ê¤²¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÀÆÆ£¤Î·ï¤ÏËÍ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤è¤ë¤È°ÊÁ°¡¢ÀÆÆ£¤¬ÉÔÎÑÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ö¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¡¢ÀÆÆ£ËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¡¢¸«¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤éÀäÂÐ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¤¤Ä¤¯¥¯¥®¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤½¤Î»þ¡Ø¤ª¤¿¤±¡¢ºÇ¹âÄ¬¡Á¡ª¡Ù¤ò¤É¤³¤Ç¿¶¤í¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¤â¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ø¤½¤ä¡¢²¶¤ÏÀÆÆ£¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£ÀäÂÐ¡¢¸«¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡Ù¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ä¤ï¤Ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤ëÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¤â¡¢²±Â¬¤Ã¤Æ¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤ä¤Í¤ó¤±¤É¤â¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ï¡Ê°Õ¸«¤ò¡ËÊ¹¤¤¿¤¤¤ä¤í¡©¡¡¥Û¥ó¥Þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£¸À¤¦¤¿¤í¤«¡©¡×¤È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¬Â¼¡ÊÎ´»Ë¡Ë¤Ê¤ó¤«¤Î»þ¤Ç¤â¡¢µÜÇ÷¡ÊÇîÇ·¡Ë¤Ç¤âºÙ¤«¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡¢Éô²°¤Ç°ì¿Í¤Ç¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤²¤ó¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤¨¤¨¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤«¡Ê¹Í¤¨¤ë¡Ë¡£²¶¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤¨¤¨¤è¤Í¡©¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤ï¡£Ã¯¤Î¤³¤È¤â¿´ÇÛ¤»¤ó¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤ï¡£¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡¢·è¤á¤Æ¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬²ò¸Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¶¤ÏÈè¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¡£
¡¡¾ïÆü¤´¤íàÃç´ÖáàÀïÍ§á¤È¸ì¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤°¾õ¶·¤Ë¡¢µ¤¶ìÏ«¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£