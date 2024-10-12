CVLTE、対バンツアー＜tYpe V tour＞ファイナル公演ゲストにcoldrain
CVLTEが11月から約1年7ヵ月ぶりのツアー＜CVLTE pre. "tYpe V tour"＞を開催する。同5大都市対バンツアーの最終ゲストアーティストとして、coldrainの出演が決定した。
◆CVLTE 画像
対バンツアーは、11月14日の北海道公演に4s4ki、11月21日の名古屋公演にAge Factory、11月22日の大阪公演に神はサイコロを振らない、11月29日の福岡公演にPaledusk、そしてファイナル公演の12月6日のZepp Shinjukuにcoldrainが出演する。
■＜CVLTE pre. "tYpe V tour"＞
【北海道】
11月14日(木) 札幌 cube garden
open17:00 / start17:30
出演者：CVLTE / 4s4ki
（問）cube garden 011-210-9500
【愛知】
11月21日(木) 名古屋 BOTTOM LINE
open17:00 / start17:30
出演者：CVLTE / Age Factory
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
【大阪】
11月22日(金) なんば Yogibo META VALLEY
open18:00 / start18:30
出演者：CVLTE / 神はサイコロを振らない
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
【福岡】
11月29日(金) 福岡 DRUM Be-1
open18:00 / start18:30
出演者：CVLTE / Paledusk
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
【東京】
12月6日(金) Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
出演者：CVLTE / coldrain
（問）クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
▼チケット
前売り ￥5,500(税込み)
オールスタンディング
※1ドリンク代別途必要 / 整理番号付
※未就学児童入場不可
【チケットぴあ2次先着先行受付】
受付期間：9/13(金)19:00〜
https://w.pia.jp/t/cvlte-tour24/
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