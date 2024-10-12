¾¾ËÜ¹§¹°¤È°ðÍÕ¹À»Ö¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤äºÇ¿·¥Ä¥¢¡¼±ÇÁü¤Ê¤É4¥õ·îÏ¢Â³ÆÃÈÖ¤ò10·î¤è¤êÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®
¾¾ËÜ¹§¹°¤È°ðÍÕ¹À»Ö¤Î¥½¥í³èÆ°¤ò³Æ¡¹2¥õ·î¤º¤Ä·×4¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤¹¤ëWOWOW¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤¬10·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÈºÇ¿·¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤À¡£
¢¡¾¾ËÜ¹§¹°¤È°ðÍÕ¹À»Ö ²èÁü
10·î¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂþ¼Ô¡Ù¤ò·È¤¨¤ÆÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãKoshi Inaba LIVE 2024 ¡Áen¸en¸¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿°ðÍÕ¹À»Ö¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼´¤Ë¤·¤¿ÆÃÈÖ¡Ø°ðÍÕ¹À»Ö Special Interview Program¡Ù¤òÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¡£Â³¤¯11·î¤Ï¡¢¤½¤Î°ðÍÕ¹À»ÖÁ´¹ñ¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ãKoshi Inaba LIVE 2024 ¡Áen¸en¸¡Á¡ä¤«¤é¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤¬ÆÈÀêÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£WOWOWÆÃÈÖ¡Ø¾¾ËÜ¹§¹°¡¦°ðÍÕ¹À»Ö 4¥õ·îÏ¢Â³ÆÃ½¸¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§10·î19Æü(ÅÚ)¸á¸å9:00
ÊüÁ÷¶É¡§WOWOW¥×¥é¥¤¥à¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¢¨ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦¥½¥í³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë²»³ÚÀ©ºî¤äºÇ¿·¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ°ðÍÕ¹À»Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡£º£Ç¯6·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Á´¹ñ¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬¡ãKoshi Inaba LIVE 2024 ¡Áen¸en¸¡Á¡ä¤À¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡Èen¡É¤Ï¡¢°ðÍÕ¤¬¥½¥í³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡£É½¸½¤Î¡È±é¡É¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È±ï¡É¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡È±ß¡É¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ðÍÕËÜ¿Í¤Ø¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼´¤Ë¡¢ºÇ¿·¥Ä¥¢¡¼¤Èµ°À×¤òÃ©¤ë±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂþ¼Ô¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²»³ÚÀ©ºî¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£
¢§¡ØKoshi Inaba LIVE 2024 ¡ÁenIV¡Á¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§11·î19Æü(ÅÚ/½Ë)¸á¸å8:00
ÊüÁ÷¶É¡§WOWOW¥×¥é¥¤¥à¡¿WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¢¨ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦°ðÍÕ¹À»Ö¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ãKoshi Inaba LIVE 2024 ¡ÁenIV¡Á¡ä¤«¤é¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¹¥È¤ÇÌ¥¤»¤¿Ç®µ¤¤È´¶Æ°¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥½¥íÌ¾µÁ¤Ç¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂþ¼Ô¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¡¦°ðÍÕ¹À»Ö¤¬¡ÈÂþ¼Ô¡É¡á¡È²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¡É¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ËÄÖ¤ê¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂþ¼Ô¡Ù¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¼ýÏ¿Æü¡§2024Ç¯7·î21Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§¿ÀÆàÀî¡¦K ¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
https://www.wowow.co.jp/music/tmg_inaba/
¢§¡Ø¾¾ËÜ¹§¹°¡¿TMG Special Interview Program¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·îÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®Í½Äê
ÊüÁ÷¶É¡§WOWOW ¢¨¸åÆüÈ¯É½
¢¨ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦¾¾ËÜ¹§¹°Î¨¤¤¤ëTMG¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÀ¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ËÇ÷¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¤·¤¿TMG¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¥¤¥º¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à¡¢Yukihide¡ÈYT¡ÉTakiyama¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë³èÌö¤¹¤ëÌ¾¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¾¾ËÜ¹§¹°¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTMG¶¡Ù¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãTMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-¡ä¤ò9·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¹§¹°¤ÈTMG¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¾¾ËÜ¹§¹°¡É¤ÎÁÏºî³èÆ°¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£
¢§¡ØTMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·îÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®Í½Äê
ÊüÁ÷¶É¡§WOWOW ¢¨¸åÆüÈ¯É½
¢¨ÊüÁ÷¡¿ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¡Á2½µ´Ö¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¦Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãTMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-¡ä¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É·ëÀ®»þ¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¥¤¥º(B&Vo¡¿Night Ranger)¤È¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó(Vo¡¿MR.BIG)¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥½¡¼¥é¥à(Dr¡¿Guns N¡Ç Roses)¤ÈYukihide¡ÈYT¡ÉTakiyama¤¬»²²Ã¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ±Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£ÆüÊÆ¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¼ýÏ¿Æü¡§2024Ç¯10·î12Æü
¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
https://www.wowow.co.jp/music/tmg_inaba/
¢£B'z¿·¶Ê¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¢¨NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¼çÂê²Î
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãStill Dodging The Bullet¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡TMG ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¾¾ËÜ¹§¹° ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡ãKoshi Inaba LIVE 2024 ¡ÁenIV¡Á¡äÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡°ðÍÕ¹À»Ö ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡°ðÍÕ¹À»Ö ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Èen-zineÂÐÃÌ¡É
¢¡B'z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡B'z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡B'z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡B'z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡B'z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë