ジャパンC及びキャピタルSの海外からの予備登録馬が発表
JRAは12日、ジャパンC(GI)及びキャピタルS(L)の海外からの予備登録馬を発表した。
【ジャパンC】
■イギリス 1頭
ジェイアービー(牡3、英・B.ミーハン厩舎)
24年ドラール賞(仏G2)1着など7戦4勝
■アイルランド 3頭
オーギュストロダン(牡4、愛・A.オブライエン厩舎)
23年英ダービー(英G1)1着など15戦8勝
コンティニュアス(牡4、愛・A.オブライエン厩舎)
23年英セントレジャー(英G1)1着など12戦5勝
ルクセンブルク(牡5、愛・A.オブライエン厩舎)
24年コロネーションC(英G1)1着など18戦7勝
■フランス 1頭
ゴリアット(セ4、仏・F.グラファール厩舎)
24年キングジョージVI世＆クイーンエリザベスS(英G1)1着など9戦5勝
■ドイツ 1頭
ファンタスティックムーン(牡4、独・S.シュタインベルク厩舎)
24年バーデン大賞(独G1)1着など14戦7勝
■アメリカ 2頭
ゴールドフェニックス(セ6、米・P.ダマート厩舎)
23年フランクE.キルローマイル(米G1)1着など22戦8勝
ヨハネス(牡4、米・T.ヤクティーン厩舎)
24年シューメイカーマイルS(米G1)1着など11戦7勝
■オーストラリア 13頭
アレグロン(セ6、豪・B.ベイカー厩舎)
24年ブリスベンC(豪G2)1着など31戦4勝
アラパホ(セ7、豪・B.ベイカー厩舎)
23年タンクレッドS(豪G1)1着など35戦8勝
アーダカン(セ5、豪・C.マー厩舎)
22年伊ダービー(伊G2)1着など12戦2勝
バッカルー(セ5、豪・C.ウォーラー厩舎)
24年アンダーウッドS(豪G1)1着など21戦5勝
エリヤス(セ5、豪・G.ウォーターハウス＆A.ボット厩舎)
24年キングストンタウンS(豪G3)1着など12戦9勝
フォークナーパーク(セ5、豪・A.ニーシャム＆R.アーチボルド厩舎)
24年Q22(豪G2)1着など18戦8勝
ジャストファイン(セ6、豪・G.ウォーターハウス＆A.ボット厩舎)
23年ザメトロポリタン(豪G1)1着など24戦7勝
ミリタリーミッション(セ6、豪・G.ウォーターハウス＆A.ボット厩舎)
23年ジッピングクラシック(豪G2)1着など36戦8勝
プライドオブジェニ(牝7、豪・C.マー厩舎)
24年クイーンエリザベスS(豪G1)1着など32戦8勝
ロイヤルパトロネージ(牡5、豪・G.ウォーターハウス＆A.ボット厩舎)
24年トラムウェイS(豪G2)1着など18戦5勝
サーペンタイン(セ7、豪・G.ウォーターハウス＆A.ボット厩舎)
20年英ダービー(英G1)1着など30戦5勝
ヴィアシスティーナ(牝6、豪・C.ウォーラー厩舎)
24年ターンブルS(豪G1)1着など18戦8勝
ウィズアウトアファイト(セ7、豪・A＆S.フリードマン厩舎)
23年メルボルンC(豪G1)1着など23戦11勝
【キャピタルS】
■フランス 1頭
ルノマド(セ6、仏・F.グラファール厩舎) 21戦6勝
(JRAのホームページより)