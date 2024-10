マルシィが10月24日から全国Zeppツアーの開催を控える中、これまでのツアー映像の特別編集版を二夜連続でYouTubeプレミア公開することが決定した。

まず10月13日(日)21時からは、2023年に開催された『全国TOUR「マルシィ one man live tour 2023 “melt into you”」』ファイナルLのZepp Hanedaの映像を公開。続けて10月14日(月・祝)21時からは、2024年3月29日に東京国際フォーラム・ホールAで開催された『マルシィ one man live tour 2024“Candle”』の映像が、それぞれ特別編集された内容で公開となる。

代表曲「ラブソング」がストリーミング1億再生突破、新曲「プレゼント」をリリースと勢いが増すマルシィのライブ映像をチェックしてほしい。