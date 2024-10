ベンジャミンステーキハウス 京都店は、2024年12月21日(土)から12月25日(水)までの期間限定で提供するクリスマススペシャルメニューの予約受付を開始。

ベンジャミンステーキハウス 京都店「クリスマススペシャルメニュー」

所在地 : 京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1

席数 : 145席

予約電話番号 : 075-253-4466

オフィシャルサイト: https://www.benjaminsteakhouse.jp/kyoto/

ベンジャミンステーキハウス 京都店は、2024年12月21日(土)から12月25日(水)までの期間限定で提供するクリスマススペシャルメニューの予約受付を開始しました。

ニューヨーク・マンハッタンに本店を構える「ベンジャミンステーキハウス」は、世界中のグルメに愛される一流ステーキレストランです。

京都店はニューヨークの華やかさに京都らしい和の風情を融合させたモダンクラシックな空間が広がっています。

ニューヨークスタイルの豪華なディナーが、京都の中心で楽しめる絶好のチャンスです。

店内

ランチには、シーフードをふんだんに使った前菜からスタートし、シェフ特製の季節のスープや、メインとして「仔牛のTボーンステーキ」を堪能できます。

デザートにはクリスマス限定デザート、イリィコーヒーまたはマイティーリーフ ダージリンティーを用意。

最後まで大満足のクリスマス特別ランチコース(全5品)です。

■ ランチ

【期間】2024年12月21日(土)〜25日(水)

【時間】11:30〜15:00(L.O.14:00)

Xmas 特別ランチコース

ランチコース:8,000円(税込・サ込)

【メニュー内容】

◇ シュリンプカクテル・帆立貝柱・サーモンマリネ 彩りサラダ

◇ シェフ特製スープ

◇ 仔牛のTボーンステーキ

◇ マッシュポテト&クリームレスクリームスピナッチ

◇ 2種類のパン&ホイップバター

◇ シェフ特製クリスマスデザート、コーヒーまたは紅茶

ディナーでは、前菜3種類盛合せ、贅沢なロブスタービスクのパイ包み焼き、メインはフォアグラを添えた最上級プライムビーフのフィレミニョンステーキ、もしくはベンジャミンステーキハウスの看板メニューでもあるUSDAプライム熟成肉のTボーンステーキを楽しめます。

【期間】2024年12月21日(土)〜25日(水)

【時間】17:00〜23:00(L.O.21:30)

【利用時間】2時間30分制の2部制となります。

[1部]17:00〜/17:30〜/18:00〜 [2部]19:30〜/20:00〜/20:30〜

Xmas 特別ディナー フィレミニョンステーキ

■ ディナーコース:16,800円(税込・サ込)

【メニュー内容】

◇ シュリンプカクテル・帆立貝柱・京都肉タリアータ 彩りサラダ

◇ ロブスタービスクのパイ包み焼き

◇ USDAプライム フィレミニョンステーキ トリュフ風味 フォアグラ添え

◇ マッシュポテト&アスパラガスのソテー

◇ 2種類のパン&ホイップバター

◇ シェフ特製クリスマスデザート コーヒーまたは紅茶

Xmas 特別ディナー Tボーンステーキ

■ ディナーコース:18,800円(税込・サ込)

【メニュー内容】

◇ シュリンプカクテル・帆立貝柱・京都肉タリアータ 彩りサラダ

◇ ロブスタービスクのパイ包み焼き

◇ USDAプライム Tボーンステーキ

◇ トリュフ マッシュポテト&アスパラガスのソテー

◇ 2種類のパン&ホイップバター

◇ シェフ特製クリスマスデザート コーヒーまたは紅茶

USDA(米国農務省)の最上グレード『プライム』に認定された牛肉をドライエイジング製法で長期熟成。

極上の熟成肉に仕上がったプライムビーフとクリスマスならではのお料理を堪能できます。

ベンジャミンステーキハウス京都

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ニューヨークスタイルの豪華なディナー!ベンジャミンステーキハウス 京都店「クリスマススペシャルメニュー」 appeared first on Dtimes.