チョコレートでコーティングしたフェットチーネグミも！ブルボン創立100周年記念アンテナショップ「ブルボンFACTORY」

ブルボンは、東京駅八重洲側の商業施設「東京駅一番街」の地下1階にある“東京おかしランド”イベントスペースに、ブルボン創立100周年を記念したアンテナショップ「ブルボンFACTORY」を2024年10月16日(水)から12月10日(火)までの期間限定でオープンします。

ブルボン創立100周年記念アンテナショップ「ブルボンFACTORY」

店舗名 :ブルボンFACTORY

場所 :東京駅一番街 地下1階 東京おかしランド イベントスペース

(JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ)

期間 :2024年10月16日(水)〜2024年12月10日(火)

営業時間:9:00〜21:00(無休)

「ブルボンFACTORY」の店内は、ポップな色彩を用い、お子様から大人まで幅広い世代が楽しくなるようなお菓子工場をイメージしています。

また店頭では、同社の個性豊かな人気商品をこの期間だけの特別限定仕様にアレンジした、ちょっとおしゃれで“きっと誰かに伝えたくなるアイテム”を用意します。

同社では、今回の展開を通して

「おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。」

のコーポレートメッセージとともに作り続けてきた商品に、ワクワク感や新たな価値を加えることで、創立100周年の感謝の気持ちも一緒にお届けしています。

【取り扱い商品概要】

◇プレミアムアソート

品質にこだわって仕立てた「ルマンド」をはじめとするクッキーなど5種類のお菓子を、書籍に見立てたパッケージに詰め合わせた、いつもとひと味違うプレミアムなアソート商品です。

お菓子は個包装にしてあり、ひとくち食べるとバターの風味が広がる贅沢な味わいを楽しめます。

パッケージを開くと同社ならではの個性的な形のお菓子が現れる、100周年の感謝とおいしさと遊び心を詰め合わせたおかしランドならではの商品です。

プレミアムアソート

○プレミアムチョコリエール

発酵バターとヘーゼルナッツペーストを練り込んで焼きあげた、ビスケットとチョコレートクリームのおいしさが溶け合う贅沢なチョコリエールです。

○プレミアムバームロール

発酵バターの優雅な香りが広がるロールケーキをホワイトクリームでコーティングした贅沢なバームロールです。

○プレミアムルマンド

発酵バターを使用したクレープ生地を幾重にも折り重ねた、風味豊かで贅沢なルマンドです。

○プレミアムルーベラ

ラングドシャ生地をくるっと巻きあげました。

発酵バターで香り高く仕立てた贅沢なルーベラです。

○プレミアムホワイトロリータ

乳原料をたっぷりと使用し、乳のコクを存分に感じられるクリームでコーティングした贅沢なホワイトロリータです。

商品名 :プレミアムアソート

内容量 :20袋

(プレミアムチョコリエール、プレミアムバームロール、

プレミアムルマンド、プレミアムルーベラ、

プレミアムホワイトロリータ 各4袋)

価格 :2,400円(税込)

賞味期限:5カ月

◇フェットチーネグミ濃厚グレープザショコラ

フェットチーネグミの特徴である“弾む噛みごこち”はそのままに、表面をチョコレートでコーティングしたプレミアム仕様の商品です。

ワインでもおなじみのぶどう「カベルネソーヴィニヨン」の果汁を100%※使用した瑞々しく香り高い濃厚な味わいのグミと、ほどよい甘さのチョコレートとのマリアージュを楽しめます。

パッケージは使用しているチョコレートの色合いで表現したぶどうのシルエットを大きく描き、レトロなフォントを用いたシンプルでノスタルジックなデザインとしました。

※(生果汁換算比)

フェットチーネグミ濃厚グレープザショコラ チョコ

商品名 :フェットチーネグミ濃厚グレープザショコラ チョコ

内容量 :90g(45g×2袋)

価格 :1,300円(税込)

賞味期限:6カ月

フェットチーネグミ濃厚グレープザショコラ ホワイトチョコ

商品名 :フェットチーネグミ濃厚グレープザショコラ ホワイトチョコ

内容量 :90g(45g×2袋)

価格 :1,300円(税込)

賞味期限:6カ月

◇生濃厚チョコブラウニー

チョコレートのおいしさをぎゅっと詰め込んだ味わいでご好評をいただいている「濃厚チョコブラウニー」に、北海道産生クリームを加えて仕立てた特別仕様の商品です。

とろけるような食感の中から、濃厚でほろ苦いチョコレートの深い甘さと生クリームのミルキーなコクが広がる贅沢なおいしさを楽しめます。

生濃厚チョコブラウニー

商品名 :生濃厚チョコブラウニー

内容量 :8個

価格 :1,500円(税込)

賞味期限:6カ月

◇クリアスタンプ

同社のお菓子やキャラクターをクリア素材に描いたスタンプシートで、全4種類用意されました。

別売りのアクリルブロックに貼り付けることで、スタンプとして使用できます。

ちょっとしたお手紙や、スケジュール帳のデコレーションなど、様々な用途に楽しめます。

クリアスタンプ

商品名:クリアスタンプ

価格 :500円(税込)

