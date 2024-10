すくいやすい＆食べやすいカトラリー！ダヴィンチクリエイト「パーフェクトスプーン」

ダヴィンチクリエイトは、【黒艶×機能性】両方を兼ね備えた、すくいやすく食べやすい「パーフェクトスプーン」の先行販売を、2024年10月12日(土)12時過ぎより応援購入サービスMakuakeにて開始します。

ダヴィンチクリエイトは、【黒艶×機能性】両方を兼ね備えた、すくいやすく食べやすい「パーフェクトスプーン」の先行販売を、2024年10月12日(土)12時過ぎより応援購入サービスMakuakeにて開始。

新潟県・金属加工の町「燕三条」のカトラリー専門メーカーで作られた本商品と同時に、セット販売でパスタなど麺類が巻きやすい「パーフェクトフォーク」、オプションでは「Bigパーフェクトスプーン」も販売します。

■商品の特徴

●すくいやすい&食べやすい、カレーも炒飯も、もっと美味しく食べれる!だからパーフェクトスプーン

●友人に自慢できちゃう秘密は黒艶ブラック!黒艶x機能性 両方兼ね備えた輝かしいスプーンが誕生

●燕三条カトラリー専門メーカーの逸品、普通のスプーンに戻れない、時間も費用もかけて一生ものを完成

「パーフェクトスプーン」がすくいやすい&食べやすい理由は、スプーンのフォルムと薄さ。

細長い形状&職人の技でスプーンの薄さを実現しており、料理がスプーンに乗っかりやすく口にも運びやすい形状となっています。

まあるいスプーンは口を横に大きく開くのが嫌ですし、厚さがあると金属の味がしたりそんな経験をした方も多いと思いますが、「パーフェクトスプーン」はスプーンの存在感が薄いため、料理の味をしっかりと感じることができます。

スプーンを変えるだけでいつもの料理が美味しくなる、そんな不思議な一生もののスプーンに仕上がっています。

さらに健康を考え、スプーンの大きさも少し小さめ、1回の咀嚼(そしゃく)量も考えた設計となっています。

スプーンが薄い

商品イメージ

■先行販売プロジェクトについて

先着順やまとめ買いで通常価格よりお得に応援購入ができる割引販売を実施します。

さらに、プロジェクト掲載期間中は送料込みのサービス特価です。

プロジェクト名: すくいやすく食べやすい!

燕三条の黒艶カトラリー パーフェクトスプーン

期間 : 2024年10月12日(土)12時〜12月8日(日)まで

URL : https://www.makuake.com/project/perfect_spoon/

■商品詳細

【パーフェクトスプーン】 全長約17cm×幅(最大)3cm 34g

【パーフェクトフォーク】 全長約19cm×幅(最大)2cm 41g

【Bigパーフェクトスプーン】全長約20cm×幅(最大)3cm 43g

<共通項目>

材質 :ステンレス製 黒酸化発色加工+ブラスト加工

製造国:日本製(燕三条)

3本並べて

