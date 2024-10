Public公開！REARV「銃士達の軌跡」

REARVは、カードゲーム「ガンナガ」を原作許認可と監修を得てVR化し、クラウドファンディングにて1,000万円を集めました。

そのリターン事業として、設定資料を展示する美術館ワールド「REARV MUSEUM[銃士達の軌跡]」を2024年10月10日からPublic公開しました。

REARV「REARV MUSEUM」Public公開

■開催概要

ワールド名: REARV MUSEUM[銃士達の軌跡]

開催日時 : 10月10日(木)18:00 Public公開

会場 : VRChat

参加費 : 無料(Public公開)

参加申込 : 不要

原作・監修: 株式会社Keepdry

主催 : 一般社団法人REARV

<内容>

・ガンナガン 設定資料の展示

・ガンナガン アバター衣裳3Dモデル展示

・ガンナガン 機銃3Dモデル展示

そのリターン事業として、設定資料を展示する美術館ワールド「REARV MUSEUM[銃士達の軌跡]」を2024年10月10日からPublic公開。

■「ガンナガン」について

「ガンナガン」はKeepdryより販売中の二人対戦型カードゲーム。

プレイヤー同士が2つの山札を2丁の銃に見立てて戦う「高速二丁銃カードゲーム」です。

同作は発売当初から爆発的な人気を博しており、同作の続編にあたる「ガンナガン W SHOUT」は2022年、イエローサブマリンにて年間売り上げ第一位を記録、2024年11月で5周年を迎え、シリーズ累計発行部数は5.5万部を達成しました。

■「VRガンナガン」について

「VRガンナガン」は一般社団法人REARVが株式会社Keepdryより許認可と監修を受けて制作したVRChatワールド。

REARVが開発した独自アセット「High-end Analog Game Experience.(高性能卓上遊戯体験システム、通称H.A.G.E.)」によって作られており、現実世界よりも美しく、変わらない操作感で、最適化された自動化システムを搭載したハイエンド・アナログゲームワールドです。

同ワールドは好評を博し、述べ10万人のアクセス、1万人のお気に入り登録、アップデートを行うクラウドファンディングでは1,000万円もの支援金を集めることに成功しました。

2024年10月10日に1周年を迎えました。

VRガンナガンでは実際に「射撃」できる

現実世界以上の体験ができるアナログゲームワールド

■「REARV MUSEUM[銃士達の軌跡]」について

一般社団法人REARVは現実世界で行われたガンナガンの展示イベント「銃士達の軌跡」を元に、VR上の美術館「REARV MUSEUM」を2024年10月10日より開館しました。

ガンナガンのキャラクター設定資料やアバター用衣裳3Dモデル、ゲーム内に登場する「機銃 -N.A.Gun-」の3Dモデルなどを展示しています。

同作キャラクターのアバター衣裳3Dモデル。

これらはBOOTHショップにて購入が可能。

BOOTHショップ: https://rearv.booth.pm/

REARV MUSEUMはVRChatユーザーなら誰でも無料で観覧できるPublic公開。

■「一般社団法人REARV」について

一般社団法人REARVは、「REALとVRをA:アナログゲームでつなぐ!」を理念に活動するメタバース上の法人団体。

現実世界からアナログゲームをVR世界に輸入し、原作許認可と監修のもと、ワールド制作やアバター衣装制作を行っています。

代表作は、「VRギャングスターパラダイス(原作:カイシンゲームズ)」「VRガンナガン(原作:株式会社Keepdry)」「VRブラッドリコール(原作:シエラゲームズ)」。

代表理事と独自アセット

REARVが制作したオリジナルアナログゲームアセット。

代表理事:とむこ(TOMCO)

