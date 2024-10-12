7年ぶり開催となったPIERROTとDIR EN GREYのジョイントライブ＜ANDROGYNOS -THE FINAL WAR- ＞が、本日10月12日(土)に東京・国立代々木競技場 第一体育館で終幕を迎えた。同公演では、PIERROTの約10年ぶりワンマンを2025年2月に開催することが発表となった。

◆ PIERROT 画像

＜-under the Blue Moon-＞とサブタイトルがついた初日10月11日公演はDIR EN GREYが、＜-under the Red Moon-＞とのサブタイトルを掲げた2日目10月12日公演はPIERROTがトリを務め、丁々発止のステージを展開。殺伐たる熱気と極上のカタルシスで超満員の会場を満たした。

その10月12日公演でのPIERROTのアンコール、ステージ上でキリト(vo)が告げたのは、誰もが予想しなかったPIERROTの未来だ。来たる2025年2月8日(土)および9日(日)、PIERROTがワンマンライブ＜END OF THE WORLD LINE＞を東京有明アリーナで開催する。

同ワンマンライブに向けて、2024年11月1日(金)よりPIERROTオフィシャルファンクラブ“Arlequin”が1年間の期間限定で復活する。チケットの最速先行予約開始は同日よりオフィシャルFCにて。以降、詳細や最新情報は随時オフィシャルサイトで更新される予定だ。

PIERROTのワンマンライブは2014年のさいたまスーパーアリーナ公演以来、約10年ぶり。“最終戦争”を終えた彼らが行き着いた“世界線の終わり”とは、一体どんな景色なのだろうか。期待は高まるばかりだ。

■＜PIERROT「END OF THE WORLD LINE」＞

2025年2月8日(土)　東京有明アリーナ
2025年2月9日(日)　東京有明アリーナ
▼チケット
【オフィシャルファンクラブ“Arlequin”最速先行】
※詳細後日発表


関連リンク

◆PIERROT オフィシャルサイト
◆PIERROT オフィシャルFC “Arlequin”
◆PIERROT オフィシャルX
◆PIERROT オフィシャルInstagram
◆PIERROT オフィシャルYouTubeチャンネル
◆『ANDROGYNOS』オフィシャルサイト
◆『ANDROGYNOS』オフィシャルTwitter