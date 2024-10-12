PIERROT、約10年ぶりワンマンとなる有明アリーナ2DAYSを2025年2月開催決定
7年ぶり開催となったPIERROTとDIR EN GREYのジョイントライブ＜ANDROGYNOS -THE FINAL WAR- ＞が、本日10月12日(土)に東京・国立代々木競技場 第一体育館で終幕を迎えた。同公演では、PIERROTの約10年ぶりワンマンを2025年2月に開催することが発表となった。
◆ PIERROT 画像
＜-under the Blue Moon-＞とサブタイトルがついた初日10月11日公演はDIR EN GREYが、＜-under the Red Moon-＞とのサブタイトルを掲げた2日目10月12日公演はPIERROTがトリを務め、丁々発止のステージを展開。殺伐たる熱気と極上のカタルシスで超満員の会場を満たした。
同ワンマンライブに向けて、2024年11月1日(金)よりPIERROTオフィシャルファンクラブ“Arlequin”が1年間の期間限定で復活する。チケットの最速先行予約開始は同日よりオフィシャルFCにて。以降、詳細や最新情報は随時オフィシャルサイトで更新される予定だ。
PIERROTのワンマンライブは2014年のさいたまスーパーアリーナ公演以来、約10年ぶり。“最終戦争”を終えた彼らが行き着いた“世界線の終わり”とは、一体どんな景色なのだろうか。期待は高まるばかりだ。
■＜PIERROT「END OF THE WORLD LINE」＞
2025年2月9日(日) 東京有明アリーナ
▼チケット
【オフィシャルファンクラブ“Arlequin”最速先行】
※詳細後日発表
2025年- PIERROT OFFICIAL NEO (@PIERROT_jp_neo) October 12, 2024
2月8日(土)
2月9日(日)
PIERROT
「END OF THE WORLD LINE」
TOKYO ARIAKE ARENA
詳細後日発表https://t.co/5LoGDqCjo7
━━━━━
期間限定復活
PIERROT OFFICIAL FANCLUB 「Arlequin」 にて
最速チケットFC先行ありhttps://t.co/cDfFg8s1nK#PIERROT #ENDOFTHEWORLDLINE#ARIAKEARENA pic.twitter.com/5OWy4JdxYl
関連リンク
◆PIERROT オフィシャルFC “Arlequin”
◆PIERROT オフィシャルX
◆PIERROT オフィシャルInstagram
◆PIERROT オフィシャルYouTubeチャンネル
◆『ANDROGYNOS』オフィシャルサイト
◆『ANDROGYNOS』オフィシャルTwitter
2025年- PIERROT OFFICIAL NEO (@PIERROT_jp_neo) October 12, 2024
2月8日(土)
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PIERROT
「END OF THE WORLD LINE」
TOKYO ARIAKE ARENA
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