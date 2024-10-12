マルシィ、2023＆2024年のツアーファイナル公演の特別編集版映像を2夜連続でプレミア公開
■10月13日は、Zepp Haneda（TOKYO）で開催した全国ツアー『マルシィ one man live tour 2023 “melt into you”』ファイナル公演の映像を公開！
10月24日から全国Zeppツアーを開催するマルシィが、これまでのツアー映像の特別編集版を2夜連続でYouTubeにてプレミア公開する。
まず10月13日21時からは、2023年に開催された全国ツアー『マルシィ one man live tour 2023 “melt into you”』からZepp Haneda（TOKYO）で行ったファイナル公演の映像を公開。
そして10月14日21時から、2024年3月29日に東京・東京国際フォーラム ホールAで開催された『マルシィ one man live tour 2024“Candle”』の映像が、それぞれ特別編集された内容で公開される。
リリース情報
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マルシィ OFFICIAL SITE
https://marcy-official.com/