Aqua Timez『THE FIRST TAKE』で披露した「虹」と「千の夜をこえて」の音源をデジタルリリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『THE FIRST TAKE』で披露した「虹」のパフォーマンス映像は約460万再生、「千の夜をこえて」は約390万再生を記録!

Aqua Timezが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「虹」と「千の夜をこえて」の音源を10月16日に配信リリースする。

どちらも『THE FIRST TAKE』ために、スペシャルアレンジバージョンで披露。『THE FIRST TAKE』で映像が公開されるとすぐに人気急上昇中の音楽にランクインするなど話題を呼び、現在までに「Aqua Timez - 虹 / THE FIRST TAKE」は約460万再生、「Aqua Timez - 千の夜をこえて / THE FIRST TAKE」は約390万再生されるなど注目を集めている。

デビュー20周年にむけて再結成したAqua Timezは10月16日から東名阪ツアー『Re:connected』を開催。2025年8月30日・31日には『20周年ライブAqua Timez 20th Thanksgiving Live「空いっぱいに奏でる祈り」』を東京・東京ガーデンシアターで行う。

リリース情報

2024.10.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「虹 - From THE FIRST TAKE」

2024.10.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

Aqua Timez OFFICIAL SITE

https://www.aquatimez.com/