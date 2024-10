◆SAY MY NAME、本田仁美作詞の楽曲披露

【モデルプレス=2024/10/12】新人ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が12日、西日本総合展示場新館にて開催された「CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」(以下、「TGC北九州2024」)に出演した。JAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより、10月16日に1st EP「SAY MY NAME」でデビューするSAY MY NAME。デニムを基調にした衣装で登場すると、JAEJOONGが作詞を手掛けたオリジナル曲「Goldilocks Water」を披露。揃ったダンスで、デビュー前とは思えない洗練されたパフォーマンスを見せつけた。

◆「TGC北九州」8回目の開催

その後、メンバー1人ずつ自己紹介。HITOMI(本田仁美)は「新しい姿で皆さんにお会いすることができて嬉しいです」と喜びを語った。続けて、HITOMIが作詞に挑戦した1st EP収録曲「난 오늘 밤하늘에서 가장 빛나는 별이 된다(私は今夜の空で一番輝く星になる)」を歌唱。1曲目とは雰囲気をガラリと変え、しっとりとした美しい歌声を響かせた。1月28日にAKB48を卒業し、休養していたHITOMIは、9月13日にSAY MY NAME(セイマイネーム)に所属することが発表されていた。「TGC地方創生プロジェクト」として開催されたTGCの地方開催では最多8回目の開催を迎える「TGC北九州2024」のテーマは、北九州市民・次世代を担う若者たちが持続可能な未来を考えるきっかけとなるような開催を目指すことを意味する「Renew」。出演者は池田美優、藤田ニコル、生見愛瑠、ゆうちゃみ、せいら、とうあ、中町兄妹、なこなこカップルなど。FRUITS ZIPPER(フルーツジッパー)、IS:SUE(イッシュ)らによるライブパフォーマンスも展開される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】