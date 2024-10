小泉今日子が、10月26日から全国16都市21公演で開催する<TOUR 2024 BALLAD CLASSICS>でのカーボンオフセットプロジェクトの始動を発表した。当ツアーの運営に係る会場の電力消費、出演者やツアースタッフの移動ならびに宿泊から算出された二酸化炭素の排出量に対し、J-クレジットを購入することでCO2排出をゼロにし、地球温暖化に影響を及ぼす温室効果ガス排出量の削減を行うという内容。またステージセットの一部に、宮城県の栗駒山で伐採された、製材の過程が追えるトレーサブルな木材が使われている。セット解体後にはこの木材がアップサイクルされ、添加物を一切含まない「猫砂」に生まれ変わるという。

リリース情報











『KKCP 90ʼs〜TOUR 2023 Live at Spotify O-EAST〜』発売日:2024年10月23日形態︓(Blu-ray)VIZL-2385/\8,800(税込)初回生産限定盤(DVD)VIZL-2386/\8,800(税込)初回生産限定盤Blu-ray、DVD︓ライブフォトブック(36P)付三方背ケースデジパック仕様(2CD)VICL-70281〜2/\4,400(税込)高音質SHM-CD仕様、2枚組収録曲︓17曲収録(Blu-ray/DVD)01. 水のルージュ02. DRIVE03. CDJ04. Moon Light05. BEAUTIFUL GIRLS06. for my life07. オトコのコ オンナのコ08. バンプ天国09. 東京ディスコナイト10. 女性上位万歳11. キスを止めないで12. LOVE SHELTER13. La La La...14. この涙の谷間15. Fade Out16. あなたに会えてよかった17. カントリー・リビング(CD)Disc 101. 水のルージュ02. Drive03. CDJ04. Moon Light05. Beautiful Girls06. for my life07. オトコのコ オンナのコ08. バンプ天国09. 東京ディスコナイト10. 女性上位万歳Disc 201. キスを止めないで02. Love Shelter03. La La La...04. この涙の谷間05. Fade Out06. あなたに会えてよかった07. カントリー・リビング