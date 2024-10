『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 北九州 2024)』が2024年10月12日(土)に西日本総合展示場新館にて開催され、ABEMAで放送中の「今日、好きになりました。」から米澤りあ&黒木聖那カップルらが登場した。

『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

せながりあの頭を愛おしそうに…

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

割れんばかりの歓声の中、トップバッターで登場したのは米澤りあ&黒木聖那(せな)カップル。恋人繋ぎで手を振りながらランウェイを歩き、最後はりあの頭をせなが愛おしそうに抱く…というラブラブぶり。

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

続いて、仲良しコンビの平松想乃&榊原樹里は客席に弓を放つマネをするポーズ。角田翔&土屋惺来カップルは背中合わせでお互いに見つめ合い、小國舞羽&Baoカップルはおでこをキュッと寄せてからの熱いハグ。それぞれがキュンキュンするような姿を見せ、黄色い歓声を浴びていた。

トークでは、りあが「こんなに大きな会場で大きな歓声いただいて、ほんっとに人生でいちばんしあわせ。しかも彼氏と一緒に歩けるなんて…やばい!」と素直な感想を元気いっぱいに語って会場を盛り上げた。

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

ドンタン編で初彼氏をゲットしたせいらは「毎日しあわせで、これからいろんな思い出を作りたいし、初彼氏がしょうくんで本当によかった!」とうれしそうにコメント。それを受けたしょうは「せいらのしあわせを第一に考えていきたい。見てください、みなさん!こんな可愛い子の初彼氏が僕です!ありがとうございます!」としあわせそうにアピール。会場からも大きな声援が送られた。

10月21日からの新シーズン「キョンジュ編」で2度目の旅に参加するじゅりは「夏休み編で自分の殻をやぶれなかった。今回は全力で素を出して旅をしたので観ていただけたら」と報告。

また、りあは、11月3日開催の「TGC teen 2024 Winter」にも出演が決まっている。それを報告するりあの顔を見つめながら、せなが小さな声で「がんばれ」と応援する場面も…。最後までキュンキュンが止まらないステージとなった。

【関連記事】:【TGC 北九州 2024】全レポートはこちら

高校生の等身大で本気の恋を追いかける!

©CREATEs presents TGC 北九州 2024

「今日、好きになりました。」は現役高校生たちの等身大で本気の恋を追いかける青春恋愛リアリティーショー。毎週月曜の夜10時からABEMAで放送中。米澤りあ&黒木聖那(せな)は「夏休み編2024」で成立したカップル。りあは3度目、せなは2度目の旅で本気の恋を見つけた。10月21日から韓国の都市キョンジュを舞台にした新シーズン「キョンジュ編」がスタート。女子メンバーは「夏休み編2024」からじゅり、「ドンタン編」からめいあが継続。男子メンバーは「ホアヒン編」からそうま、「ドンタン編」からこおが継続。そうまは「井上塾」で男磨きをした結果が発揮されるかも!?

テーマは“Renew(リニュー)”

TGC北九州は、これまでの歴史を継承しながらもとどまることなく、次の時代に向けて共催の北九州市、福岡県とともに進化し続けていく。

そして、TGC北九州を通して、北九州市の「サステナブル」な取り組みや、福岡県が推進する、「⼈の健康」「動物の健康」「環境の健全性」を⼀つの健康と捉え、⼀体的に守っていくという考え⽅「ワンヘルス(One Health)」のメッセージを発信し、北九州市民の皆様をはじめ、次世代を担う全国の若者たちが環境・社会への意識を“Renew”し、持続可能なみらいについて考える「きっかけ」となるような開催を目指すとともに、北九州市、福岡県の新たな魅力や価値を創出・再発見し、余すことなく全国、そして世界に向けて発信していく。

今回のキービジュアルは、POP ART、美人画、80s〜90s、映画、COFFEE、音楽など、自らが影響を受けた様々なカルチャーで構成されたグラフィック表現で人気を博すイラストレーターで、福岡県を拠点に活動しているABEchanが描き下ろし、北九州市、福岡県が目指す、人と動物の健康および健全な環境が調和した、持続可能なみらいが描かれている。

【CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2024年10月12日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

●会場

西日本総合展示場新館(〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1)

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、アリアナさくら、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、小川桜花(Girls²)、香川沙耶、加藤史帆(日向坂46)、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、雑賀サクラ、佐々木美玲(日向坂46)、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、原田都愛(Girls²)、藤田ニコル、藤本リリー、ブリッジマン遊七、みとゆな、村上愛花、村瀬紗英、矢吹奈子、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、莉子 ※50音順

●モデル

小國舞羽、ののか、福山絢水、森日菜美、わらし。 ※50音順

●ゲスト

あぁ〜しらき、井上想良、王林、小川史記(BUDDiiS)、くれいじーまぐねっと、駒木根葵汰、しなこ、とうあ、土佐兄弟、中町兄妹、なこなこカップル、堀未央奈、松井利樹(BALLISTIK BOYZ)、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、よしあき&ミチ、四千頭身 ※50音順

●アーティスト

IS:SUE、Girls²、KOMOREBI、SAY MY NAME、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE、ONE OR EIGHT ※50音順

●オープニングアクト

ICEDOPE、2xFE、BUZZ-RU、Mumeixxx ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、山本里菜

●BRAND

BG、CALNAMUR、FREAK’S STORE、JEANASIS、MAJESTIC LEGON、PLUS、Top of the Hill、WEGO、X-girl、地底人ONLINE ※アルファベット順

●公式サイト

『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』公式サイト