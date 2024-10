MHRJ（マハラージャン）『FLASH THE FIRST TAKE』で新曲「君の変」をパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「これからは音楽面でもっと新しい挑戦をしたいと思い、その気持ちが高まったので思い切ってリニューアルすることにしました」(MHRJ)

トレードマークだったターバンを脱ぎ、ビジュアルを一新するとともに、アーティスト名をカタカナ表記の「マハラージャン」から「MHRJ」に変更したMHRJが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の新プロジェクト『LASH THE FIRST TAKE』に登場し、10月12日に配信されたばかりの新曲「君の変」を初パフォーマンス。

同時にあらたなアーティスト写真も公開。過去の「マハラージャン」と新生「MHRJ」が行き交う象徴的なビジュアルが、新章のスタートを告げている。

なお、MHRJは10月26日から全国ワンマンツアー『変』を開催する。

リリース情報

2024.10.12 ON SALE

DIGITAL SINGL「君の変」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

MHRJ OFFICIAL SITE

https://maharajan.love/