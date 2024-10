Microsoftはクラウド(ストリーミング)ゲーミングサービスのXbox Cloud Gamingを提供していますが、同サービスでは2024年11月から自分の所有するゲームもストリーミングでプレイ可能になると、海外テクノロジーメディアのThe Vergeが報じました。Xbox Cloud Gaming will let you stream your own games in November - The Verge

The court's ruling to open up Google´s mobile store in the US will allow more choice and flexibility. Our mission is to allow more players to play on more devices so we are thrilled to share that starting in November, players will be able to play and purchase Xbox games directly…— BondSarahBond (@BondSarah_Bond) October 10, 2024

https://www.theverge.com/2024/10/11/24268038/xbox-cloud-gaming-project-lapland-game-libraryThe VergeがMicrosoftの計画に詳しい関係者から入手した情報によると、Microsoftは有料ゲームサブスクライブのXbox Game Passに含まれていない、ユーザーが所有するゲームをストリーミングする機能をテストするべく準備を進めているそうです。MicrosoftはProject Laplandとして知られる長期プロジェクトの一環として、Xbox Cloud Gamingで新しく何千種類ものゲームをストリーミングでプレイできるようにするべく準備を進めている模様。Microsoftは2024年11月にXboxの新機能をテストするためのプログラムであるXbox Insiderを通じ、Xbox Cloud Gamingの新しいストリーミング機能をテストし、その後、より多くのユーザーに同機能を提供する予定だそうです。Xbox Cloud Gamingのアップデートは、MicrosoftがアメリカでAndroid向けのXboxモバイルアプリでゲームの購入を可能にするのと同じタイミングで行われる予定。なお、Microsoftがこのアップデートを実現できるのは、2024年10月にGoogle対Epic Gamesの訴訟において「Google Playで配信されるアプリにおいて、Google公式のアプリ内課金機能であるGoogle Play Billingの使用を強制しないように」という判決が下されたためです。Google対Epic Gamesの裁判の結果「サードパーティーのアプリストア」をGoogle Playで配布可能に、Googleは命令の停止を要求 - GIGAZINEXboxのサラ・ボンド社長も、2024年10月11日に「11月から、プレーヤーはAndroidのXboxアプリから直接Xboxゲームをプレイしたり購入したりできるようになります」と投稿していました。このアップデートが完了すると、ユーザーはAndroid版のXboxアプリでゲームを購入し、そのままアプリからゲームをストリーミングプレイできるようになります。Microsoftはクラウドゲーミングサービスの開発プロジェクト「Project xCloud」をスタートし、これは2022年に「Xbox Cloud Gaming」というサービス名で正式リリースされました。開発段階ではユーザーの所有するゲームライブラリをストリーミングプレイできるようにすることが計画されており、サービス開始段階でもユーザーが所有するゲームライブラリをストリーミングプレイできるようにすると発表されていました。ついにXbox Cloud Gamingでユーザーの所有するゲームがストリーミングプレイできるようになるわけですが、ライセンス周りの制約により一部のパブリッシャーが特定のゲームのストリーミングでのプレイを禁止する可能性があるとThe Vergeは報じています。