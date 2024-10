ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコーポレート・マーケティング・パートナーの株式会社ローソンは、2024年10月12日(土)に「コ

イベント名:コミュニティキッズ・プログラム〜大阪:此花区クリーンアップ・ツアー2024〜

日時:2024年10月12日(土)10:00〜11:30

会場:正蓮寺川公園(大阪市此花区)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコーポレート・マーケティング・パートナーの株式会社ローソンは、2024年10月12日(土)に「コミュニティキッズ・プログラム〜大阪:此花区クリーンアップ・ツアー2024〜」を初開催しました。

パークの地元である、大阪市此花区と連携し、此花区民憩いの場である「正蓮寺川公園」を美しく保つための美化活動へ総勢約200人がボランティア参加!

地域の未来を担う子どもたちや保護者の方々とともに、環境について楽しく学びながら地域貢献活動を行いました。

クリーンアップ・チャレンジ

前半は“クリーンアップ・チャレンジ”と題し、夏の間に草木で生い茂った正蓮寺川公園を美しく保つため、

チーム対抗戦で刈った草木を集めながら指定した重さにピッタリ合わせるゲームを実施。

環境クイズ

後半は、環境クイズを実施。

本イベントをきっかけに子どもたちに環境へ関心を寄せてほしいとの思いから企画した環境クイズも出題し、大人でもつい悩んでしまう問題を解きながら、親子で楽しく学べる機会となりました。

最後にはパークの人気者・セサミストリートの仲間たちがサプライズ登場!

エルモ、

クッキー・モンスター、

アビー、

ゾーイが登場。

終了後は参加者全員で記念撮影も楽しみました。

「コミュニティキッズ・プログラム」参加者のコメント

「環境クイズが楽しかった。“3R”という言葉を初めて覚えた!」(小学6年生)

「大好きなクッキーモンスターに会えてうれしかった。また来たいです」(小学3年生)

「初めて家族全員でボランティアをしました。家族でわいわいと楽しみながら参加できて、思い出になりましたし、地元のためにもなる良い機会でした」(小学1年生と4年生のご家族)

「普段からよく利用する公園がきれいになって気持ちがいいですね。きれいじゃないと人も集まって来ないでしょうし、こういう機会を設けてくれて感謝です。ぜひ続けてほしい」(小学2年生の母親)

閉会の挨拶は合同会社ユー・エス・ジェイ 社長 CEO J.L.ボニエさんが登場。

パークと地域、企業が一体となって実施した初の「コミュニティキッズ・プログラム」

子どもたちの笑顔と活気あふれる大盛況のボランティア・イベントとなりました。

