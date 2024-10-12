小中7団体が全国へ 九州マーチングコン・小学生バンドフェス
第42回九州マーチングコンテスト（九州吹奏楽連盟、朝日新聞社など主催）が12日、大分県別府市の別府国際コンベンションセンターで始まった。
この日は中学生の部に19団体が出場し、9団体が金賞に輝いた。また、同時開催の第42回九州小学生バンドフェスティバルマーチング部門には9団体が出場し、2団体が金賞に選ばれた。
全国大会に推薦された北九州市立高須中学校=大分県別府市の別府国際コンベンションセンター
このうち、薩摩川内市立川内北（鹿児島）、大分市立滝尾、雲仙市立小浜（長崎）、北九州市立高須、北九州市立木屋瀬の中学生5団体と、日田市立日隈（大分）、福岡市立舞松原の小学生2団体が11月16日に大阪市で開かれる全国大会に推薦された。
13日はマーチングコンテスト高校以上の部がある。
結果は次の通り。（演奏順、◎は九州代表）
■マーチングコンテスト中学生の部
【金賞】◎薩摩川内市立川内北（鹿児島）、合志市立合志（熊本）、◎大分市立滝尾、福岡市立西陵、長崎市立戸町、◎雲仙市立小浜（長崎）、大村市立西大村（長崎）、◎北九州市立高須、◎北九州市立木屋瀬
【銀賞】うるま市立与勝（沖縄）、三股町立三股（宮崎）、小林市立野尻（宮崎）、八代市立一（熊本）、名護市立名護（沖縄）、佐賀市立諸富、福岡市立多々良、中間市立中間南（福岡）、名護市立大宮（沖縄）、山鹿市立山鹿（熊本）
■小学生バンドフェスティバルマーチング部門
【金賞】◎日田市立日隈（大分）、◎福岡市立舞松原
【銀賞】熊本市立龍田、広安西小吹奏楽部（熊本）、鹿児島市立武、延岡市立東海・高千穂町立高千穂（宮崎）、長崎市立上長崎・西山台、鹿児島市立紫原、都城市立西（宮崎）