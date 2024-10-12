¡ÚÀîºê¶¥ÎØ¡¦£Ç·Àîºê»ÔÀ©£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¡Û°ðÌÓ·òÂÀ¡¡Èè¤ì¤â¸«¤»¤º¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àîºê¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡ÖÁ´¹ñÅÔ»ÔÎÐ²½¤«¤ï¤µ¤¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¡¡Àîºê»ÔÀ©£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£²Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Àï¤¦»ÙÉôÄ¹¡¦°ðÌÓ·òÂÀ¡Ê£³£µ¡áÏÂ²Î»³¡Ë¤ÏÆó¼¡Í½Áª¤ò¤Þ¤¯¤ê¤ÇÀ©¤·¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÉüÄ´¤Î¥«¥®¤Ï¸¶ÅÀ²óµ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿´µ»ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿´¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¹½¤¨¤Æ¹½¤¨¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ°ì»þ¤Ï¡Ê¶¥ÁöÆÀÅÀ¤¬¡Ë£¹£·ÅÀÂæ¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÆ¨¤²¤Æ¼«ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬·ë²Ì¤Ï¤¤¤¤¡×¡££¶¡¢£··î¤ËÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¡¢¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤³¤È¤¬ÉüÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÀ¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î°Ê¹ß¤ÏÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Î£µ¾ì½ê¤Ç£±£¶Áö¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯£¸²ó¡££±Ãå£¶²ó¤Ë£²¡¢£³Ãå¤¬³Æ£³²ó¤Ç£±£°£³ÅÀÂæ¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÏÂ²Î»³»ÙÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¸øÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤Á¤å¡¼¤Ö¡×¤Î½Ð±é¼ÔÁª¤Ó¤ä¡¢ÇäÅ¹¤Ç¤ÎÊªÈÎ¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¤â¤³¤Ê¤¹¡£°é»ù¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤â¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬¤Ï¡Ö¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼êÈ´¤¤Ê¤·¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÏÊ¿ÄÍ¥Ê¥¤¥¿¡¼¤«¤éÃæ£±Æü¤Ç¤Î»²Àï¡£¤·¤«¤·¡¢¸øÌ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áºÇ½ªÆü¡Ê£¸Æü¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È²£ÉÍ¤«¤éÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÏÂ²Î»³¤Ø¡££±£°Æü¤ÎÁ°Æü¸¡ºº¤ËÄ«¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÇÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈè¤ì¤â´¶¤¸¤µ¤»¤º½éÆü¤ò£³Ãå¤Ç½ª¤¨¡¢Æó¼¡Í½Áª£¶£Ò¤Ï£±Ãå¤Ç¡ÖÆü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£½à·è¤â¹¶¤á¤ÎÁö¤ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£