¡Úµð¿Í¡Û¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤¬Îý½¬¤Ç¥Ò¥ä¥ê¡¡¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤«¤ï¤¹
¡¡µð¿Í¤¬£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£±£¶Æü½éÀï¡Ë¤Ë¸þ¤±£±£²Æü¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤òºÆ³«¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ç¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÇÁ¥Ç÷¤«¤é»°ÎÝÀþ¤ØÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¡¦ºäËÜ¤Î¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¯ÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£µ£°¤Ï¡Ö´¶¿¨¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊµÜºê¤Î¡Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤ÈÂÐÀï¡£Ä¾µå¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò¡¢ÂçÀª¤Ï¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤·¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤ä¤Î¥·¡¼¥ó¤â¹¬¤¤¥±¥¬¤Ï¤Ê¤·¡£»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¥ª¥³¥¨¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÅê¤²¤í¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Îµå¤òÅê¤²¤Æ¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î¸«Æ¨¤·»°¿¶¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ÎÂ¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤Ã¤¹¤Í¡£¡Ê¥ª¥³¥¨¤¬¡ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÁ°¤«¤é¡Ø¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ÏÍè¤ë¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¹Ô¤Ã¤¿¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¥Ð¥Ã¥È¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½éÀï¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ÂÀï´¶³Ð¤ò¤¤¤«¤Ë¼è¤êÌá¤¹¤«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£