【秋華賞】冨田アナのチョイ足しキーワード『前走3着以内から3番人気以内、秋華賞はキンカメ系』



【予想配信】秋華賞ガチ予想｜https://youtu.be/xPmdn_gr2J0



テレビ東京・冨田有紀アナから「第29回秋華賞（GI）」のチョイ足しキーワードをお届け！

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

■第29回秋華賞（GI）枠順

2024年10月13日（日）5回京都4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ホーエリート（牝3 北村友一）

2-2 ミアネーロ（牝3 津村明秀）

2-3 クイーンズウォーク（牝3 川田将雅）

3-4 タガノエルピーダ（牝3 団野大成）

3-5 チェルヴィニア（牝3 C.ルメール）

4-6 ラビットアイ（牝3 横山典弘）

4-7 チルカーノ（牝3 鮫島克駿）

5-8 コガネノソラ（牝3 丹内祐次）

5-9 アドマイヤベル（牝3 横山武史）

6-10 ボンドガール（牝3 武豊）

6-11 ランスオブクイーン（牝3 松山弘平）

7-12 ラヴァンダ（牝3 岩田望来）

7-13 クリスマスパレード（牝3 石川裕紀人）

8-14 ステレンボッシュ（牝3 戸崎圭太）

8-15 セキトバイースト（牝3 藤岡佑介）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。