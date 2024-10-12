愛工大名電や江南高、佐久市立浅間中など全国へ 東海マーチングコン
第38回東海マーチングコンテストと第28回東海小学生バンドフェスティバルのマーチング部門（いずれも東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が12日、長野市のビッグハットで開かれた。
【写真】金賞を受け、東海代表に選ばれた長野県佐久市立浅間中学校の演奏
マーチングコンテストには四つの部門に長野、静岡、愛知、岐阜、三重の5県から計29団体が出場。高校以上の部は春日井西、愛工大名電、安城学園、江南（いずれも愛知）と白子（三重）が、中学生の部は豊橋吹奏楽団Ｊｒ．（愛知）、名古屋市立大高、佐久市立浅間（長野）が、11月16、17日に大阪市で開かれる全国大会の東海代表に決まった。
パレードコンテストの最優秀団体に贈られる朝日新聞社賞は、高校以上の部で愛工大名電が、中学生の部で名古屋市立大高が、それぞれ受賞した。
小学生バンドフェスティバルマーチング部門には磐田Ｊｒ．マーチングバンド Blue Fairies（静岡）が出場し、金賞に選ばれて朝日新聞社賞を受賞するとともに、11月16日に大阪市で開かれる全国大会の東海代表に決まった。
■演奏の結果一覧
結果は次の通り。
（演奏順、◎は東海代表）
◇マーチングコンテスト
■高校以上パレードコンテスト
【金賞】◎春日井西（愛知）、◎愛工大名電（愛知）=朝日新聞社賞、◎安城学園（愛知）、◎江南（愛知）、中部大春日丘（愛知）、桜丘（愛知）、◎白子（三重）
【銀賞】豊川（愛知）、木曽川（愛知）、東邦（愛知）、佐久長聖中・高（長野）、浜松工、名古屋南
【銅賞】安城東（愛知）、東濃実（岐阜）、掛川東（静岡）
■高校以上ニューカマー
【優秀賞】相可（三重）、羽島北（岐阜）、浜松修学舎中・高=最優秀賞
■中学生パレードコンテスト
【金賞】浜松市立三方原、◎豊橋吹奏楽団Ｊｒ．（愛知）、◎名古屋市立大高=朝日新聞社賞、◎佐久市立浅間（長野）、愛西マーチングバンドBLOWING Jr.（愛知）
【銀賞】東御市立東部（長野）、岡崎市立南（愛知）
【銅賞】多気町松阪市学校組合立多気（三重）、名古屋市立守山東
■中学生ニューカマー
【優秀賞】浜松市立細江
■小学生バンドフェスティバルマーチング部門
【金賞】◎磐田Ｊｒ．マーチングバンド Blue Fairies（静岡）=朝日新聞社賞