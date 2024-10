「侍のプリン」でおなじみの人気店「プリン本舗」から秋ならではのプリンが登場! 北海道発の味わいを催事で楽しむことができます。

主原料を北海道産にこだわったプリン専門店「プリン本舗」から、秋限定の「濃厚かぼちゃのプリン」「和栗のプリン」が、2024年11月末頃までの期間限定で本店、すすきの店、全国の催事にて販売されます。

かぼちゃ本来の甘さが味わえる「濃厚かぼちゃのプリン」

かぼちゃプリン 590円 写真:お店から

高級スーパーでも扱われる北海道森町のみよい農園で採れた「有機栽培かぼちゃ」を使用したプリンは、かぼちゃ本来の濃厚な甘さが魅力の一品です。

和栗の甘みが引き立つ「和栗のプリン」

和栗のプリン 590円 写真:お店から

熊本県産の和栗を使用したプリンです。寒暖差が大きい、厳しい環境で育てられた和栗の甘さが引き出されています。

催事の予定はInstagramよりご確認ください:https://www.instagram.com/samuraipudding/

<店舗情報>◆プリン本舗 本店住所 : 北海道札幌市北区北27条西4-2-19 サンブライト27 1FTEL : 011-700-3659<店舗情報>◆プリン本舗 すすきの店住所 : 北海道札幌市中央区南4条西3丁目 第3グリーンビル 1FTEL : 011-520-2082

文:食べログマガジン編集部

The post 「プリン本舗」から、秋限定商品の「濃厚かぼちゃのプリン」「和栗のプリン」が今年も登場! first appeared on 食べログマガジン.