Àè¾¡¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦µÈ°æ´ÆÆÄ¡Ö²¿¤Ê¤é¶å²ó¤â¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡×¹¥Åê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¾Î»¿¡ÖÁ´Á³¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö£Ã£Ó¥Ñ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È£Ó¡¦Âè£±Àï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à£°¡Ý£²¥í¥Ã¥Æ¡×¡Ê£±£²Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬£Ã£Ó½éÀï¤òÀè¾¡¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬£¸²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£¹Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç¡¢ÄÌ»»£³ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤·¤Æ£Ã£Ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²£¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄã¤á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½é²ó¤Î£²»Íµå¤Ï¡ËºÇ¶á¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÍð¤ì¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤è¤ê¤Ï¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤µå¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á´Á³¡¢¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¼·²ó¤Ç£¹£´µå¡£È¬²ó¤âÂ³Åê¤µ¤»¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÂ¨Åú¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡ÊËÍ¤Ï¼·²ó¤ÇÂå¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢È¬²ó¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ê¤ãËÜ¿Í¤¬»×¤¦¤À¤±¤Ç¡¢·è¤á¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¶³ÐÅª¤Ë¤ÏÉáÄÌ¡£²¿¤Ê¤é¶å²ó¤â¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å²ó¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÂ÷¤·¤Æ¸òÂå¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öµå¿ô¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Æ¬¤«¤é±×ÅÄ¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£À¶µÜ¤Ïº¸¤â±¦¤âÂÇÎ¨ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£