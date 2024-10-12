±Ç²è¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¡×¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¡õ¥¥à¡¦¥Ò¥¨¤é¡¢±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¥º ¥Ð¥¶¡¼¥³¥ê¥¢¡×¤¬±Ç²è¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¡×¤Î´ÆÆÄ¥Û¡¦¥¸¥Î¤ÈÇÐÍ¥¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥¨¡¢¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¤È¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿4¿Í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÈÈºá¤òÈÈ¤¹»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¸å¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¦¥§¥ë¥á¥¤¥É¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥³¥Ã¥Û¤Î¸¶ºî¾®Àâ¡ÖÎä¤¿¤¤ÈÕ»Á¡×¤ò±Ç²è²½¤¹¤ë²áÄø¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Û¡¦¥¸¥Î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥í¥Ë¥«¥ë¤Ê´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÈÂ²¤¬·ëËö¤Þ¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¾õ¶·¤Ï·è¤·¤Æ¡ØÉáÄÌ¡Ù¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤Î²ÈÂ²¤Ë¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã¯¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³Æ¼«¤Î¿®Ç°¤äÎÑÍý¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¬°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤¬¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾õ¶·¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºîÃæ¡¢¿®Ç°¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë°å»Õ¤Î¥¸¥§¥®¥åÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤Ë¼ç¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏËÍ¤ÎÀ³Ê¤ä»Ñ¤òÁÇÄ¾¤Ë¸«¤»¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÀÜÅÀ¤ò¸«¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç´°À®¤·¤¿¥¸¥§¥®¥å¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤È°ìÈÖ»÷¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥¸¥§¥®¥å¤ÎºÊ¤Ç¥è¥ó¥®¥ç¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥¨¤Ï¡Ö¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤ÏÉáÄÌ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£Êì¤Ç¤¢¤êºÊ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¸È¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë²Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡£¿Í¡¹¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤À³Ê¤Ç¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸åÀè¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìò¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤òÉ½¤ï¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥ï¥ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î4¿Í¤¬ÀÅ¼ä¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢²ñÏÃ¤À¤±¤Ç±Ç²è¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÁÛÁü¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¿¼¤µ¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤ÎµÙ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿4¿Í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÈÈºá¤òÈÈ¤¹»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¸å¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¦¥§¥ë¥á¥¤¥É¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
ºîÃæ¡¢¿®Ç°¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë°å»Õ¤Î¥¸¥§¥®¥åÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤Ë¼ç¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏËÍ¤ÎÀ³Ê¤ä»Ñ¤òÁÇÄ¾¤Ë¸«¤»¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÀÜÅÀ¤ò¸«¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç´°À®¤·¤¿¥¸¥§¥®¥å¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤È°ìÈÖ»÷¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥¸¥§¥®¥å¤ÎºÊ¤Ç¥è¥ó¥®¥ç¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¥¥à¡¦¥Ò¥¨¤Ï¡Ö¥è¥ó¥®¥ç¥ó¤ÏÉáÄÌ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£Êì¤Ç¤¢¤êºÊ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¸È¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë²Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡£¿Í¡¹¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤À³Ê¤Ç¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸åÀè¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìò¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤òÉ½¤ï¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥ï¥ó¤ÎºÊ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¹¥Ò¥ç¥ó¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î4¿Í¤¬ÀÅ¼ä¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¡¢²ñÏÃ¤À¤±¤Ç±Ç²è¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÁÛÁü¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¿¼¤µ¤ò¤¯¤ß¼è¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤ÎµÙ¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£