そんな「ジョーカー2」にハービー検事の日本語吹替キャストとして参加し、一足早く本作がもたらす衝撃のラストを目撃した山田裕貴さんは、観る人によって異なる視点からジョーカーの狂気に巻き込まれていく作品であると明かします。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ(ジョーカー2)』

未曾有の社会現象を巻き起こした傑作サスペンス・エンターテイメント『ジョーカー』(2019)。

その最新作にして完結編となる『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』通称「ジョーカー2」が2024年10月11日(金)全国劇場公開(日本語吹替版・字幕版同時上映<Dolby Cinema/ScreenX/4D/ULTRA 4DX/IMAX>)。

日本に先駆けて全米25,788スクリーンで公開を迎えた「ジョーカー2」は、週末3日間で興行収入4,000万ドル(約59.2億円)を叩き出し、2作品連続のNo.1の大ヒットスタートを切りました。

さらに、世界66の国と地域でNo.1スタートを切った前作を超え、世界77の国と地域でもオープニングNo.1大ヒットスタートを切り、興行収入はすでに1億2110万ドル(約179.4億円)を突破。

そんな「ジョーカー2」にジョーカーを追い詰めるハービー検事の日本語吹替キャストとして参加し、一足早く本作がもたらす衝撃のラストを目撃した山田裕貴さんは、本作の魅力を「何が虚構で何が真実なのか分からない“ピエロメイク”のように作られているところ」と語り、観る人によって異なる視点からジョーカーの狂気に巻き込まれていく作品であると明かします。

前作『ジョーカー』では、コメディアンになることを夢見る孤独だが純粋で心優しい男が、理不尽だらけの世の中で不遇な生い立ちに行き場のない“怒り”を募らせ悪のカリスマ“ジョーカー”へと変貌を遂げる物語が描かれました。

衝撃的ながら共感を呼ぶジョーカーのキャラクターとストーリーは瞬く間に観客たちを震撼させ、映画賞レースを席巻するだけではなく考察合戦を呼ぶ話題作となりました。

そんな前作から2年後を舞台に描く本作について、ジョーカーを追い詰めるハービー検事役の日本語吹替キャストとして参加した山田裕貴さんは「前作『ジョーカー』(19)はアーサーがジョーカーになっていく様を見守っていく中で、『こうなっても仕方ないよな…』と思わず共感してしまう人もいたかと思うのですが、本作「ジョーカー2」はもう何が本当で何が嘘なのかがいよいよ分からなくなってきて… 現実に起きている出来事なのか、妄想の中なのかが本当に分からないんです。」と、ジョーカーの狂乱が観る者までをも巻き込む衝撃の物語を鑑賞した感想をコメント。

さらに「映画自体が“ピエロメイク”のように仮面を被っていて、何が虚構で何が真実なのか分からないように作られているんです。だからこうやって観終わった後に『ジョーカーって結局何だったんだ?ジョーカーって誰なんだ?ジョーカーって…アーサーだよね?』ってといろいろ考えている時点で、ジョーカーが僕の頭と心の中を埋め尽くしている。僕らに『ジョーカーって何だったんだ』と考え続けさせることで、ジョーカーの物語はずっと続いていくという恐ろしさがありますよね。」と語りつつ、「何を信じたら良いのか、この「ジョーカー2」という自分で出した答えすら信じられない映画を観て、『絶対にこうだ!』と言い切る人がいたとしても、その人が正解とは限らない。感想や視点が観る人によって違っていて、何が正しいのか分からないままみんなで話し合う… それが正解なのかなと思います。」と、観る人によって抱く感想や視点が異なる、様々な解釈が生まれる作品であると熱く語ります。

そんな本作では、前作の2年後を舞台に社会への反逆者・民衆の代弁者として祭り上げられたジョーカーの暴走がさらに加速。

ジョーカーはレディー・ガガ演じるリーと呼ばれる謎の女と出会い、ジョーカーの狂乱がリーへ、そして群衆へと拡散。

世界中を巻き込むジョーカーの世紀のショーがはじまる――。

ジョーカーが犯した罪を徹底的に追及するハービー検事と、民衆を味方につけたジョーカーとの掛け合いにも注目です。

誰もが一夜にして、祭り上げられる時代。

本当のジョーカーは、誰なのか?かつて孤独で心優しかった男の暴走の行き着く先とは?

最後にして最高の衝撃をもたらす「ジョーカー2」は、10月11日(金)全国劇場公開です。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』作品概要

監督:トッド・フィリップス

出演:ホアキン・フェニックス、レディー・ガガ、ブレンダン・グリーソン、キャサリン・キーナー、ザジー・ビーツ

配給:ワーナー・ブラザース映画

理不尽な世の中の代弁者として時代の寵児となったジョーカー。

彼の前に突然現れた謎の女リーとともに、狂乱が世界へ伝播していく。

孤独で心優しかった男の暴走の行方とは?

誰もが一夜にして祭り上げられるこの世界――彼は悪のカリスマなのか、ただの人間なのか? 衝撃のラストに備えよ

