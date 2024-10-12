10/14³«ºÅ¡Ö½Ð±À±ØÅÁ¡×Å¸Ë¾¡¢½¼¼ÂÉÛ¿Ø¤ÎÀÄ³ØÂç¤¬ËÜÌ¿¡ª¶ðÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç¤Ï¤É¤¦Àï¤¦¡©
2023Ç¯10·î9Æü¡¢½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë1¶è¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¡¼Ì¿¿¡¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡§¼ò°æ À¯¿Í¡Ë
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶ðÂç¤Ïº´Æ£·½ÂÁ¤¬ÅÐÏ¿³°
¡¡10·î14Æü¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Çº£Ç¯ÅÙ¤Î³ØÀ¸»°Âç±ØÅÁ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£½Ð±À¤Ï£±¶è8.0km¡¢£²¶è5.8km¡¢£³¶è8.5km¡¢£´¶è6.2km¡¢£µ¶è6.4km¡¢£¶¶è10.2km¤Î¹ç·×45.1km¡£Á´ÆüËÜ¤äÈ¢º¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³Æ¶è´Ö¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É±ØÅÁ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç£´¶è¤È£µ¶è¤Ï¸þ¤«¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¶ðÂç¤¬£±¶è¼Ä¸¶¸öÂÀÏ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢£²¶èº´Æ£·½ÂÁ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â¶è´Ö¾Þ¡££²¶è½ªÎ»»þ¤Ç¸åÂ³¤Ë39ÉÃ°Ê¾å¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÈÁöV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°¤Îº´Æ£¤¬ÅÐÏ¿¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦¶ðÂç¤Î¥¢¥ó¥«¡¼ÎëÌÚ²ê¿á¡¡¼Ì¿¿¡¿Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï¼ç¾¤Î¼Ä¸¶¤À¡££µ·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢10000m¤ÏÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£µ°Ì¤Î27Ê¬35ÉÃ05¤Ç£¶°ÌÆþ¾Þ¡££¹·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Yogibo Athletics Challenge Cup 2024¤Î5000m¤Ç¤Ï²°³°¤ÎÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë13Ê¬15ÉÃ70¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¹·î30Æü¤ÎÆüÂÎÂçÄ¹µ÷Î¥¶¥µ»²ñ5000m¤Ç¤Ï·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬13Ê¬39ÉÃ47¡¢µ¢»³ÐÒÂç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬13Ê¬46ÉÃ33¡¢¶âÃ«¹ÉÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬13Ê¬47ÉÃ40¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½Ð¾ì¤·¤¿13¿ÍÃæ£¹¿Í¤¬¼«¸Ê¿·¤È¥Á¡¼¥à¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÁ°²ó£³¶è£²°Ì¤Î»³ÀîÂóÇÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Æ±£´¶è£²°Ì¤Î°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡ÈÆÍÇËÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¼Ä¸¶¤¯¤é¤¤¡££³Ï¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡È£´Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¡É¤Î¶è´Ö¡Ê£±¶è¤â¤·¤¯¤Ï£³¶è¤«¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£
º£Âç²ñ¤ÎËÜÌ¿¤ÏÀÄ³ØÂç
¡¡¶ðÂç¤Ïº´Æ£¤ÎÉÔºß¤¬Âç¤¤¯¡¢ËÜÌ¿¤ÏÈ¢º¬²¦¼Ô¡¦ÀÄ³ØÂç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡££¹·î28Æü¤Îå«µÏ¿Ä©Àï²ñ5000m¤Ç¤Ï±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Ä»°æ·òÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬13Ê¬37¡Á39ÉÃÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Â¾¤Ë£´¿Í¤¬13Ê¬40ÉÃÂæ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Ç¯À¸¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤ÏÁ´°÷¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÁ°²ó£²¶è¤Ç¶ðÂç¡¦º´Æ£¤È¶è´Ö¾Þ¤ò¤ï¤±¤¢¤Ã¤¿¹õÅÄ¤È¡¢Á°²ó£¶¶è¡Ê£·°Ì¡Ë¤òÃ´¤Ã¤¿ÄáÀîÀµÌé¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÅÄ¤ÏÈ¢º¬£²¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢£µ·î¤Î´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Ï£²Éô10000m¤Ç27Ê¬52ÉÃ02¤ÎÀÄ³ØÂçµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£ÄáÀî¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢5000m¤Ç³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¤Î£´°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢13Ê¬18ÉÃ51¡ÊÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå£³°Ì¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éÈ¢º¬Ï©¤ò£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇúÁö¤·¤Æ¤¤¤ëÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬½Ð±ÀÏ©¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ï£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö³ØÀ¸±ØÅÁ£³´§¡×¡£¤Þ¤º¤Ï½Ð±À¤Ç£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤¿¤¤¡£
Á°È¾¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤¿¤¤¾ëÀ¾Âç¤ÈÁÏ²ÁÂç
¡¡¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤òÀê¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥±¥Ë¥¢¿ÍÎ±³ØÀ¸¤òÍÊ¤¹¤ë¾ëÀ¾Âç¤ÈÁÏ²ÁÂç¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¾ëÀ¾Âç¤ÏÁ°²ó¡¢£³¶è¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥¥à¥¿¥¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ£²°Ì¤ËÉâ¾å¡££´¶è¤ÇÀÄ³ØÂç¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ½ª£¶¶è¤ÇºÆµÕÅ¾¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤Î£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥à¥¿¥¤¤ÈÁ°²ó£±¶è¡Ê£¹°Ì¡Ë¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿10000m27Ê¬Âæ¤ÎºØÆ£¾Ìé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º£²ó¤â¼çÍ×¶è´Ö¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Î£±Éô10000m¤Ç28Ê¬03ÉÃ13¤Î£²°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¼ç¾¡¦Ê¿ÎÓ¼ù¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï£¸·î¤Ë¸Î¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£¹·îÃæ½Ü¤Î¼èºà¤Ç¤Ï5000m¤Ç13Ê¬49ÉÃ44¤ò»ý¤Äµ×ÊÝ½ÐÍºÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬¡Ö£±¶è¡×¡¢ºØÆ£¤¬¡Ö£²¶è¡×¤ò´õË¾¶è´Ö¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó£´¶è£²°Ì¤ÎÎÓ¹¸ÍÔ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¡Ö£´¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±À±ØÅÁ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö£µ°Ì°ÊÆâ¡×¤È¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢¹¶¤á¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á°È¾¶è´Ö¤ÇÀÄ³ØÂç¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÁÏ²ÁÂç¤ÏÁ°²ó¡¢¡Ö¼º³Ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£³¶è¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ç£²ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£²ÈÖÌÜ¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤Ë¾ëÀ¾Âç¤ÎÁ°¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö£³°Ì°ÊÆâ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÝÌÚÏÂµ®´ÆÆÄ¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¤ËÁ°È¾¤«¤éÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì5000m¤ÇÆÈÁö£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥à¥Á¡¼¥Ë¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÈÁ°²ó£µ¶è¤Ç¡È¸¸¤Î¶è´Ö¾Þ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ¶Á¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òÁ°È¾¶è´Ö¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ïº£µ¨£´¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÈÀä¹¥Ä´¡£ËÜ¿Í¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¡Ö»³¤Î¿À¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤âÇúÁö¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎµÕÅ¾V¤¢¤ëÔ¢ÕÜ±¡Âç
¡¡V¸õÊä¤ÎÀÄ³ØÂç¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀïÎÏ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬Ô¢ÕÜ±¡Âç¤À¡£5000m¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÎô¤ë¤¬¡¢10000m¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï¼ç¾¡¦Ê¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê£´Ç¯¡Ë¤À¡£2019Ç¯¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ÇÅÚÊý±ÑÏÂ¡Ê¸½¡¦°°²½À®¡Ë¤¬ºÇ½ª£¶¶è¤Ç¶ðÂç¤òµÕÅ¾¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç¤ò»ÖË¾¡£±ØÅÁ¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é¼çÍ×¶è´Ö¤òÃ´¤¤¡¢¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡£²·î¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç³ØÀ¸¿·¤È¤Ê¤ë£²»þ´Ö06Ê¬18ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤Ë¤ÏÌÇË¡¶¯¤¤¡£½Ð±À¤Ï£±Ç¯»þ¤È£³Ç¯»þ¤Ë£¶¶è¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤â¥¢¥ó¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ô¢ÕÜ±¡Âç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Ì¥ÎÏ¤Î»³ËÜÊâÌ´¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÈÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Á°²ó£±¶è£³°Ì¤Î¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Æ±£µ¶è£³°Ì¤Î¹â»³¹ëµ¯¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÈÎ³¤¾¤í¤¤¡£½øÈ×¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÇ½ª£¶¶è¤Ç¤Î¡ÈµÕÅ¾·à¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Â¾¤ÎÍÎÏ¹»¤Ç¤Ï¡¢¼ç¾¡¦°ËÆ£Âç»Ö¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢10000m27Ê¬Âæ¤ÎÀÐÄÍÍÛ»Î¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¤òÍÊ¤¹ÁáÂç¤¬¡Ö£³°Ì°ÊÆâ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÇßºêÏ¡¤ÈÀÐÅÄÞ«²ð¡Ê¤È¤â¤Ë£´Ç¯¡Ë¤ò³°¤·¤¿ÅìÍÎÂç¤Ï¡È¿·ÀïÎÏ¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡10·î14Æü¤ÎÅçº¬¸©½Ð±À»Ô¼þÊÕ¤Ïµ¤²¹¤¬27ÅÙ¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ëÍ½Êó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤â¥ì¡¼¥¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£»°Âç±ØÅÁ¤Î½éÀï¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÂç³Ø¤«¡£
É®¼Ô¡§¼ò°æ À¯¿Í