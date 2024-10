セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス」 Lぬいぐるみ グータッチポーズを紹介します!

セガプライズ ディズニー「ベイマックス」 Lぬいぐるみ グータッチポーズ

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約28×15×28cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年12月に公開から10周年を迎える、ディズニー映画『ベイマックス』

ケアロボットの「ベイマックス」が寄り添い、心温まる物語です。

そんな『ベイマックス』の公開10周年にあわせて、作中の名シーンを再現できるポーズのぬいぐるみが登場☆

グーにした右手を前に出す「ベイマックス」とのグータッチが、好きな場所で再現できます。

まっしろで丸みのある「ベイマックス」の姿もしっかり再現された、作品の世界観を楽しめるぬいぐるみ。

お部屋に飾ったり、ぬい撮りしたりできるディズニーグッズです!

作中の名シーンを再現できる、グータッチポーズの「ベイマックス」

セガプライズの「ベイマックス」 Lぬいぐるみ グータッチポーズは、2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

