¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹VSÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ã¿ÎµÁ¤Ê¤50Ç¯Æ®Áè»Ë¡ä¡Ö¿·ÆüËÜ·ã¿Ì¡ª¡¡ÉðÆ£¡¢¾®Åç¡¢¥«¥·¥ó¤¬Á´ÆüËÜ°ÜÀÒ¡×
¡¡2002Ç¯1·î¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÏÂç·ã¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£1·î15¡Á19Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé¡õÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°¡õIWGP¥¿¥Ã¥°¤Î6´§²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¤ÈÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤¬18Æü¸á¸å¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤ÇÂàÃÄ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¥¹¥¿¡¼¥ÈÆü¤Î15Æü¤Ë¤ÏIWGP¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¡¢18Æü¤Î¸áÁ°¤Ë¤Ï¾®ÅçÁï¤âÂàÃÄ¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï1·îËöÆü¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢3Áª¼ê¤ÏÂàÃÄ¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢¥«¥·¥ó¤Ï·ÀÌó¸ò¾ÄÁ°¤Ë½µ´©¥´¥ó¥°¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉðÆ£¤È¾®Åç¤âÁ´ÆüËÜ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉðÆ£¤é3Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÐÍýÃ´Åö½ÅÌò¡Ê´ÉÍýÉôÄ¹¡Ë¤ÎÀÄÌÚ¸¬¼£¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÅÏÊÕ½¨¹¬¡¢¥½¥Õ¥È»ö¶ÈÉô¤ÎÉðÅÄÍ¹°¡Ê¸½¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¼èÄùÌò¡Ë¡¢±Ä¶È¤Î¿ÀÃ«ÌÀÆÁ¡Ê¸½¡¦¿·ÆüËÜ¹Êó¡Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÌðÉô¿ò´²¤Î5¿Í¤âÂà¼Ò¤·¤ÆÉðÆ£¤ËÄÉ½¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¤Î¤Á¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤Æ³ÊÆ®µ»»Ø¸þ¤Ã¤Ý¤¤¡¢PRIDE¤â¤É¤¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Å¡Å¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ê01Ç¯6·î8Æü¡Ë¤ÇÉðÆ£VSÅ·Î¶¡Ê¸»°ìÏº¡Ë¤Î»°´§Àï¤ò´Ñ¤¿»þ¤Ëà²¶¡¢¤³¤Ã¤Á¤À¤Ê!á¤Ã¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ëà¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Àá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¤ÎÇÏ¾ì¸µ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë2·î1Æü°Ê¹ß¡¢ÉðÆ£¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦ÍÑ°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ú¤È´¤¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÏ¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹õËë¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤ÎÃÎ·ÃÂÞÅªÂ¸ºß¤ÎÃÚ¹À¤À¡£ÃÚ¤ÏBATT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÉðÆ£¤ÎºîÀï»²ËÅ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥«¥·¥ó¤ÏÁ´ÆüËÜ¹Ô¤¤ò´õË¾¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÃÚ¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¿·ÆüËÜ¤Î¤¢¤ë´´Éô¤¬1·î16ÆüÌë¡¢Á´ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÀîÅÄÍøÌÀ¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¤Ø¤Î°ÜÀÒÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿åÌÌ²¼¤ÎÆ°¤¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº®ÆÙ¡£
¡¡1·î25Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ï¡ÖÁ°¡¹¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÆüËÜ¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¤Ë²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£°ìÈÖÂç»ö¤Ê¿´Â¡Éô¡ÊÂà¼Ò¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È5¿Í¡Ë¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÇÏ¾ì¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¡Ê¸µ»Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤¬¤É¤¦¤È¤«¤è¤ê¡¢ÃÚ¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢Æ£ÇÈÃ¤¼¤¼ÒÄ¹¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï·Á¤òÊÑ¤¨¤¿°ú¤È´¤¤Ç¤¹¡£Á´ÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÇò»æ¡£Å°Äì¹³Àï¡Å¡ÅÀïÁè¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢Á´ÆüËÜ¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÉðÆ£¤ÏÂÀÍÛ¥±¥¢¤ÈÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿IWGP¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡¢¥«¥·¥ó¤ÏIWGP¥¸¥å¥Ë¥¢²¦ºÂ¤ò2·î1ÆüÉÕ¤ÇÊÖ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤Ï2·î9Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÆüËÜ¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥È¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×³«ËëÀï¤Ë½Ð¸½¡£¿·ÆüËÜÂàÃÄ°ÊÁ°¤Ë2.24ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÀîÅÄ¤È¤Î»°´§ËÉ±ÒÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉðÆ£¤Ï¡ÖÉðÆ£·É»Ê¡¢²¦Æ»¥×¥í¥ì¥¹¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÃµ¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÀîÅÄ!ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢¿´¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤í¡×¤È°§»¢¡£¾®Åç¤Ï¡ÖÅ·Î¶Áª¼ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¡¢°§»¢¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ·Î¶Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£»î¹ç¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥·¥ó¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤¼¡£Ã¯¤«Áê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«!?¡×¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁ´ÆüËÜÀª¤òÄ©È¯¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿µÜËÜÏÂ»Ö¤ò¤ï¤º¤«52ÉÃ¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤ÏÓ¤Ò¤·¤®½½»ú¸Ç¤á¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´ÆüËÜÆþÃÄ¡¢¤½¤·¤Æ10·î¤Ë¤ÏÉðÆ£¤¬Á´ÆüËÜ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÉðÆ£¤Ï¸åÇ¯¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ°¤¤¤¿¤Î¤ÏTPO¤¬¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Î¿·ÆüËÜ¤Ï³ÊÆ®µ»¥Ö¡¼¥à¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Å¡Å»×ÁÛ¤È¤«¡¢¤ä¤êÊý¤¬²¶¤È¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤µ¡¢18Ç¯´Ö¤â¤¤¤¿¤±¤Éµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡£Æ±»þ¤Ë²¶¤â40¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤¢¤È²¿Ç¯¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆùÂÎ¤¬ÌÇ¤ó¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢Ìî¿´¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁ´ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¶õ¤²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢Á´ÆüËÜ¤òÌã¤¦¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£Ã±¤Ê¤ë°ì¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡ÉðÆ£¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÇÁ´ÆüËÜ°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£ÉðÆ£¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¿·ÆüËÜ¤È¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤½ã¥×¥í¥ì¥¹»Ö¸þ¤Î¾®Åç¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£ÉÕ¤¿Í¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤âÍ¶¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãª¶¶¤Ï¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ï¿·ÆüËÜ¤Ç²¿¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸Ç¼¡£¥«¥·¥ó¤ÏÉðÆ£¥ë¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·ÆüËÜ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÚ¥ë¡¼¥È¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Ç¡¢°ÜÀÒ¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉðÆ£¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÃöÌÚ¤¬¿´Â¡Éô¤È¾Î¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È5¿Í¤òÂÓÆ±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾®º´Ìî·Ê¹À¡Ê¤ª¤µ¤Î¡¦¤«¤²¤Ò¤í¡Ë¸µ¡Ö½µ´©¥´¥ó¥°ÊÔ½¸Ä¹¡×¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¡¦Áª¼ê¤ò¼èºà¡¦¼¹É®¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Èë»Ë¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£