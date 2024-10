QWER、番組に出演することなく「音楽中心」で1位を獲得！AB6IX＆BEWAVEらがカムバック

QWERが番組に出演することなく「ショー 音楽中心」(以下、「音楽中心」)で1位を獲得した。韓国で10月12日に放送されたMBC「音楽中心」では、QWERが「私の名前は晴れ」でIZ*ONE出身のチェ・イェナ、fromis_9を抑えて1位を獲得した。AB6IXは9ヶ月ぶりにカムバックを知らせた。新しいアルバム「BORN LIKE THIS」のタイトル曲「NVKED」は、メンバーのイ・デフィが作詞、作曲、プロデュースに参加して完成度を高めた曲で、軽快なリズムに「ありのまま率直になろう」というメッセージが込められている。

BEWAVEは青春の感性でカムバックした。ニューシングルのタイトル曲「Hard to get to you」はバンドサウンドと中毒性のあるサビが印象的なダンス曲で、好きな人に向かって止まらず走っていく少女の気持ちを表現した。この日の「音楽中心」には、BTOBのチャンソプ、AB6IX、チェ・イェナ、VANNER、Lucky PangPang(キム・ダヒョン×住田愛子)、BEWAVE、The Wind、XODIAC、ASC2NT、MADEIN、ボク・ジウン、キム・ヌク、Dustin、3pieceが出演した。