¼óÁê¡¢¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ôÌÜ»Ø¤¹¡¡7ÅÞ¼ó¤¬µÄÀÊÌÜÉ¸¤òÀâÌÀ
¡¡Í¿ÌîÅÞ7ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ï12Æü¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡¢½°±¡Áª¤ÎµÄÀÊÌÜÉ¸¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡Ö¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â²áÈ¾¿ô¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼«¸ø¤Î²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡¢Èæ³ÓÂè1ÅÞ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬ÂåÉ½¤Ï¡¢´ØÀ¾°Ê³°¤Î¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£¸øÌÀ¤ÎÀÐ°æ·¼°ìÂåÉ½¤Ï11¾®Áªµó¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤È¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¸½Í¤Î23µÄÀÊ°Ê¾å¤ò·Ç¤²¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï²Æì1¶è¤Ç¤Î¾¡Íø¤ÈÈæÎã¤Ç¸½Í9µÄÀÊ°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÏÁ°²ó½°±¡Áª¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿11µÄÀÊ°Ê¾å¤È¤·¤¿¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Ï¸½Í3µÄÀÊ¤«¤é¤ÎÇÜÁý¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¡£