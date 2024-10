(C)CREATEs presents TGC 北九州 2024

Girls2が12日、福岡・西日本総合展示場新館で開催中のファッションフェスタ『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。「寄り道 -Take it easy baby-」、「BFF」、「Magic」の3曲を披露した。「Magic」では、折尾愛真高等学校のダンス部とコラボし、イベントを盛り上げた。

【写真】Girls2『CREATEs presents TGC 北九州 2024』ステージの模様

9人組のガールズ・パフォーマンスグループとして、2019年6月26日にデビュー。LDH JAPANとソニー・ミュージックレーベルズによる共同マネジメント事業 “SL Square LLP.”に所属。メンバーは、テレビ東京系特撮実写ドラマ『ガールズ×戦士シリーズ』初期3作品(2017年〜2020年放送)、それぞれのオーディションで主演を勝ち取り、歴代ヒロインを務めた卒業生から構成される。アーティスト活動だけにとどまらず、俳優、TVバラエティタレント、モデル、ラジオパーソナリティ、アニメ声優など、多岐にわたる幅広い活動。2023年4月より8名体制での活動をスタートした。

オープニングを飾ったのは10月30日にリリースされる最新EP『寄り道 -Take it easy baby-』のリード曲「寄り道 -Take it easy baby-」を披露。これまでのグループのイメージとは異なり、メンバー自身の弱さを吐露するような歌詞も取り入れたGirls2の新境地ともいえるナンバーだ。レイドバックしたサウンドと歌が心地よい。

続いては最新EPに収録で9月24日に先行配信された「BFF」をパフォーマンス。Best Friends Foreverの頭文字から名付けられ、何でもない日々でもポジティブに楽しむ明るい友情ソング。しなやかなダンスとキャッチーな歌で、Girls2の魅力がふんだんに詰まったステージで楽しませた。

MCでは「素敵なステージでパフォーマンスができてとても嬉しいです」と喜びを語る。また、九州出身のメンバーが4人在籍しているGirls2。代表してメンバーの鶴屋美咲が活気に満ちた声で「ただいま!」と観客に投げかける場面も。

ラストは2ndアルバム『We are Girls2 -II-』収録の「Magic」を折尾愛真高等学校のダンス部とコラボ。この日ならではのスペシャルコラボでオーディエンスを楽しませた。

折尾愛真高等学校のダンス部とのコラボに小川桜花は、「初めてのチャレンジだったので、すごく緊張していたのですが、折尾愛真高等学校の皆さんがバリかわいくて。ダンスのスキルもバリ高くてめっちゃ凄かったです。めちゃめちゃ楽しかったです」と感想っを述べた。

続いて、増田來亜は、「実は一緒に合わせて踊るのは今日が初めてだったんですけど、リハーサル映像を頂いた時にパワフルなパフォーマンスに私たちも刺激されて、もっと頑張りたいなと思って。今日はすごい素敵なステージに一緒に作れたかなと思います。ありがとうございました」と手応えを感じているようだ。

本イベントの司会を務めるウエンツ瑛士は、「今日が初めてとは思えない。息ぴったりでございました」と絶賛した。

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。「東京ガールズコレクション(以下:TGC)」。今回で8回目の開催となるTGC北九州は“Renew”をテーマに、これまでの歴史を継承しつつ、共催の北九州市および福岡県とともに、次の時代に向けた進化を続ける。本イベントでは、北九州市の「サステナブル」な取り組みや、福岡県が推進する「人の健康」「動物の健康」「環境の健全性」を一体的に守るという考え方「ワンヘルス(One Health)」のメッセージを広く伝える。TGC北九州を通じて、北九州市民をはじめ、次世代を担う全国の若者たちが環境・社会への意識を“Renew”し、持続可能な未来について考える「きっかけ」となるような開催を目指し、北九州市および福岡県の新たな魅力や価値を創出・再発見し、TGCに集う最新トレンドとともに、全国、そして世界に向けて発信する。

Girls2セットリスト

01.寄り道 -Take it easy baby-02.BFF03.Magic